Veja como impedir que outras pessoas abram conta bancária em seu nome

Serviço está ativo e envia alerta automático a todos os bancos

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 09:40

A nova barreira contra fraudes na abertura de contas bancárias já entrou em operação. Batizado de BC Protege+, o recurso permite que qualquer pessoa impeça, de forma preventiva, que instituições financeiras criem contas em seu nome - medida que já vinha sendo solicitada por especialistas em segurança digital.

A diretora de Cidadania e Supervisão de Conduta do Banco Central, Izabela Correa, afirma que a iniciativa também serve para evitar que alguém seja incluído de forma irregular como titular de contas de terceiros. “É um serviço para os cidadãos e também contribui para a promoção da integridade do sistema (financeiro)”, disse ao portal G1.

O bloqueio é gratuito, pode ser cancelado a qualquer momento e se aplica tanto a contas-correntes quanto a poupanças. A única exceção é a conta salário, que continua podendo ser aberta exclusivamente para fins de recebimento de pagamento.

Assim que a proteção é ativada, o Banco Central envia um aviso automático para todas as instituições financeiras, informando a restrição. O objetivo é coibir fraudes que utilizam documentos falsos para criar contas em nome de vítimas.

Como usar a ferramenta

Para habilitar o BC Protege+, é necessário acessar o site do Banco Central. Confira:

Acesse o site do BC;

Entre no ‘Meu BC’;

Coloque o login e a senha do gov.br; e

Ative o BC Protege+.