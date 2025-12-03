FORTALEZA

Aluno de 15 anos esfaqueia professores e colega em escola particular

Em nota, colégio lamentou o caso

Carol Neves

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 09:24

Crime aconteceu em colégio de Fortaleza Crédito: Reprodução

Mesmo em período de férias, enquanto alunos realizavam provas de recuperação, a unidade sul do colégio particular Christus, em Fortaleza, foi palco de um ataque que deixou um estudante e dois funcionários feridos nesta terça-feira (2). O colégio informou que “nenhum dos envolvidos corre risco de vida” e que todos receberam atendimento médico e foram liberados.

O agressor, um aluno de 15 anos, foi apreendido pela Polícia Militar e levado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde foi registrado um Ato Infracional Análogo ao crime de lesão corporal dolosa. A Secretaria da Segurança Pública do Ceará confirmou que as vítimas foram socorridas e encaminhadas para unidades de saúde da capital.

Segundo relatos repassados por uma tia de uma das vítimas ao G1, o adolescente teria problemas psicológicos. Ela contou que o garoto chamou um colega - também de 15 anos - ao banheiro e o atacou com aproximadamente 10 golpes, “a maioria no rosto”. Um professor e uma coordenadora presenciaram a cena, tentaram impedir o ato e acabaram feridos; o docente sofreu um corte no ombro.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e de um hospital particular foram enviadas ao colégio, localizado no bairro José de Alencar. A Polícia Militar também atuou no atendimento. O motivo da agressão ainda não está esclarecido. Inicialmente, cogitou-se uma possível insatisfação por causa da recuperação, mas a principal linha de investigação é um desentendimento entre os estudantes.

Após o episódio, o colégio lamentou o ocorrido. Em nota, afirmou: “É prioritário informar que nenhum dos envolvidos corre risco de vida. O incidente resultou em ferimentos em um aluno e dois funcionários, que receberam atendimento médico e já tiveram alta”. A instituição acrescentou ainda: “O Colégio Christus lamenta profundamente o ocorrido e está colaborando integralmente com as autoridades. Nossa atenção agora está voltada para oferecer o suporte e o acolhimento necessários a toda a nossa comunidade escolar”.