Acréscimo de 25% na aposentadoria: veja quem tem direito e como pedir adicional no INSS

Carol Neves
Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 09:05
Aposentados por incapacidade permanente têm direito a solicitar um acréscimo de 25% no valor do benefício quando comprovam depender de outra pessoa para atividades básicas do dia a dia. O adicional, previsto para quem recebe “aposentadoria por invalidez”, pode ser requisitado diretamente pela internet.
O processo é simples, mas pode incluir perícia médica e avaliação social. É essa análise que define se o segurado realmente necessita de auxílio permanente. Após a perícia, a decisão final sobre o aumento passa pela aprovação do supervisor do INSS.
Quem pode receber os 25%
O acréscimo é destinado a quem já é aposentado por invalidez ou aguarda avaliação para esse tipo de aposentadoria e apresenta uma das condições abaixo:
Cegueira total;
Perda de nove ou mais dedos das mãos;
Paralisia dos dois braços ou das duas pernas;
Perda das pernas, quando o uso de prótese for inviável;
Perda de uma mão e dos dois pés, mesmo quando há possibilidade de prótese;
Perda de um braço e uma perna, sem possibilidade de prótese;
Alteração grave das faculdades mentais que comprometa a vida orgânica e social;
Doença que mantenha a pessoa acamada;
Incapacidade permanente para atividades da vida diária.
Como solicitar o acréscimo
O pedido é feito pelo Meu INSS.
1) Acesse o Meu INSS;
2) Informe CPF e senha;
3) No campo “Do que você precisa?”, digite “Acréscimo de 25%”;
4) Selecione o serviço e avance conforme as instruções.
A documentação exigida é a mesma para todos os casos: RG, CIN, CNH ou CTPS, além do CPF. Representantes legais devem apresentar os mesmos documentos, junto com procuração pública ou no modelo do INSS e o termo de representação.
A perícia médica
Se a perícia for necessária, o próprio INSS agenda dia, horário e local. No atendimento, é obrigatório apresentar documentos pessoais, exames originais, atestados, laudos ou relatórios médicos.
Para acompanhar a análise:
Entre no Meu INSS;
Acesse com CPF e senha;
Clique em “Consultar Pedidos”;
Localize o requerimento;
O tempo médio de conclusão do serviço é de cerca de 45 dias úteis, segundo o canal de Serviços e Informações do Brasil.