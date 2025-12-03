BENEFÍCIO

Acréscimo de 25% na aposentadoria: veja quem tem direito e como pedir adicional no INSS

Solicitação é digital, mas perícia e avaliação social podem ser necessárias

Carol Neves

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 09:05

App Meu INSS Crédito: Imagem: rafastockbr | Shutterstock

Aposentados por incapacidade permanente têm direito a solicitar um acréscimo de 25% no valor do benefício quando comprovam depender de outra pessoa para atividades básicas do dia a dia. O adicional, previsto para quem recebe “aposentadoria por invalidez”, pode ser requisitado diretamente pela internet.

O processo é simples, mas pode incluir perícia médica e avaliação social. É essa análise que define se o segurado realmente necessita de auxílio permanente. Após a perícia, a decisão final sobre o aumento passa pela aprovação do supervisor do INSS.

Quem pode receber os 25%

O acréscimo é destinado a quem já é aposentado por invalidez ou aguarda avaliação para esse tipo de aposentadoria e apresenta uma das condições abaixo:

Cegueira total;

Perda de nove ou mais dedos das mãos;

Paralisia dos dois braços ou das duas pernas;

Perda das pernas, quando o uso de prótese for inviável;

Perda de uma mão e dos dois pés, mesmo quando há possibilidade de prótese;

Perda de um braço e uma perna, sem possibilidade de prótese;

Alteração grave das faculdades mentais que comprometa a vida orgânica e social;

Doença que mantenha a pessoa acamada;

Incapacidade permanente para atividades da vida diária.

Como solicitar o acréscimo

O pedido é feito pelo Meu INSS.

1) Acesse o Meu INSS;

2) Informe CPF e senha;

3) No campo “Do que você precisa?”, digite “Acréscimo de 25%”;

4) Selecione o serviço e avance conforme as instruções.

A documentação exigida é a mesma para todos os casos: RG, CIN, CNH ou CTPS, além do CPF. Representantes legais devem apresentar os mesmos documentos, junto com procuração pública ou no modelo do INSS e o termo de representação.

A perícia médica

Se a perícia for necessária, o próprio INSS agenda dia, horário e local. No atendimento, é obrigatório apresentar documentos pessoais, exames originais, atestados, laudos ou relatórios médicos.

Para acompanhar a análise:

Entre no Meu INSS;

Acesse com CPF e senha;

Clique em “Consultar Pedidos”;

Localize o requerimento;