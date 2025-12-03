ASTROLOGIA

Anjo da Guarda desta quarta-feira (3 de dezembro) alerta 4 signos: chegou a hora de cortar vínculos, ou você jamais terá paz e será feliz

O ciclo se encerrou, e insistir em laços desgastados só prolonga o sofrimento

Fernanda Varela

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 00:30

Signos, horóscopo e zodíaco

A terça-feira (3 de dezembro) traz uma energia de libertação e encerramento. Os anjos da guarda mostram que, para o novo entrar, é preciso abrir espaço, e isso inclui deixar para trás pessoas, situações e sentimentos que já não cabem mais na sua caminhada. Mesmo que doa, o corte é necessário. O apego ao que já perdeu o sentido te impede de viver a leveza que o universo quer te entregar. Hoje, o anjo segura sua mão e te dá força para dizer adeus com serenidade.

Touro

Você vem insistindo em conexões que já mostraram o fim. O anjo te pede coragem para aceitar que algumas pessoas cumprem apenas uma parte da nossa história. Soltar o que dói é o primeiro passo para o recomeço que te espera.

Câncer

O coração ainda tenta segurar o que já se desfez. Mas hoje o universo te convida a se libertar. Nem todo vínculo é amor — alguns são apenas costume e medo da solidão. Encare o fim como uma chance de renascer com mais amor-próprio.

Escorpião

Você sente que algo precisa mudar, mas teme a ruptura. O anjo te lembra: cortar vínculos não é ser frio, é ter maturidade para escolher a paz. A libertação que você busca começa no instante em que para de insistir no que te esgota.

Capricórnio

A lealdade é uma das suas maiores virtudes, mas também uma armadilha quando te prende ao que já acabou. O universo pede que você se desapegue do que só consome energia. Dizer adeus não é fraqueza, é sabedoria.

