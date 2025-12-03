Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Anjo da Guarda desta quarta-feira (3 de dezembro) alerta 4 signos: chegou a hora de cortar vínculos, ou você jamais terá paz e será feliz

O ciclo se encerrou, e insistir em laços desgastados só prolonga o sofrimento

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 00:30

Signos, horóscopo e zodíaco
Signos, horóscopo e zodíaco Crédito: Divulgação

A terça-feira (3 de dezembro) traz uma energia de libertação e encerramento. Os anjos da guarda mostram que, para o novo entrar, é preciso abrir espaço, e isso inclui deixar para trás pessoas, situações e sentimentos que já não cabem mais na sua caminhada. Mesmo que doa, o corte é necessário. O apego ao que já perdeu o sentido te impede de viver a leveza que o universo quer te entregar. Hoje, o anjo segura sua mão e te dá força para dizer adeus com serenidade.

Leia mais

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quarta-feira (3 de dezembro) é A Âncora: tempo de estabilidade e conquistas duradouras

Carta do Baralho Cigano desta quarta-feira (3 de dezembro) é A Âncora: tempo de estabilidade e conquistas duradouras

Touro

Você vem insistindo em conexões que já mostraram o fim. O anjo te pede coragem para aceitar que algumas pessoas cumprem apenas uma parte da nossa história. Soltar o que dói é o primeiro passo para o recomeço que te espera.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda

Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
1 de 5
Touro: verde esmeralda por Reprodução

Câncer

O coração ainda tenta segurar o que já se desfez. Mas hoje o universo te convida a se libertar. Nem todo vínculo é amor — alguns são apenas costume e medo da solidão. Encare o fim como uma chance de renascer com mais amor-próprio.

As cores de cada signo | Câncer: prata

Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
1 de 5
Câncer: prata por Reprodução

Escorpião

Você sente que algo precisa mudar, mas teme a ruptura. O anjo te lembra: cortar vínculos não é ser frio, é ter maturidade para escolher a paz. A libertação que você busca começa no instante em que para de insistir no que te esgota.

As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo

Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
1 de 6
Escorpião: preto profundo por Reprodução

Capricórnio

A lealdade é uma das suas maiores virtudes, mas também uma armadilha quando te prende ao que já acabou. O universo pede que você se desapegue do que só consome energia. Dizer adeus não é fraqueza, é sabedoria.

As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra

Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
1 de 5
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução

Mensagem do dia: “Não há paz onde a alma vive em cativeiro. Corte o que te prende e permita que o novo encontre você.”

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quarta-feira (3 de dezembro) é A Âncora: tempo de estabilidade e conquistas duradouras

Carta do Baralho Cigano desta quarta-feira (3 de dezembro) é A Âncora: tempo de estabilidade e conquistas duradouras
Imagem - Casal lésbico faz sucesso internacional e Globo inclui legenda em inglês

Casal lésbico faz sucesso internacional e Globo inclui legenda em inglês
Imagem - Fernanda Torres manda recado para Wagner Moura sobre Oscar 2026

Fernanda Torres manda recado para Wagner Moura sobre Oscar 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Adolescentes vão poder treinar de graça na Smart Fit durante as férias; veja como funciona
01

Adolescentes vão poder treinar de graça na Smart Fit durante as férias; veja como funciona

Imagem - Trabalhadores protestam em frente à fábrica da BYD em Camaçari
02

Trabalhadores protestam em frente à fábrica da BYD em Camaçari

Imagem - Quanto custa se hospedar na casa luxuosa de Fernanda Paes Leme no Santo Antônio Além do Carmo?
03

Quanto custa se hospedar na casa luxuosa de Fernanda Paes Leme no Santo Antônio Além do Carmo?

Imagem - Governo volta atrás e reduz projeção do salário mínimo de 2026; veja valor
04

Governo volta atrás e reduz projeção do salário mínimo de 2026; veja valor