CONSELHO DE VETERANA

Fernanda Torres manda recado para Wagner Moura sobre Oscar 2026

Atriz premiada aconselhou o ator que enfrenta temporada de premiações com 'O Agente Secreto'

Elis Freire

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 22:17

Fernanda Tores e Wagner Moura Crédito: Reprodução

Em 2025, Fernanda Torres movimentou o Brasil com sua campanha por "Ainda Estou Aqui", vencedor do Oscar na categoria Melhor Filme Internacional. Em entrevista à Veja, a veterana mandou um recado para Wagner Moura, protagonista de "O Agente Secreto", filme brasileiro cotado para a maior premiação mundial do cinema.

Ao relembrar a própria trajetória na temporada de premiações, a filha de Fernanda Montenegro aconselhou o baiano sobre a dedicação aos eventos e entrevistas. “Que Wagner se alimente bem, durma. É uma maratona, mas ele é baiano, leva na boa”, garantiu a atriz.

Wagner Moura 1 de 17

Wagner Moura recebeu o recado com carinho e vislumbrou a celebração nacional. “Se vencer, quero festa, clima de Copa do Mundo, todo mundo nas ruas”, anunciou.

Temporada de premiações de O Agente Secreto

“O Agente Secreto” tem se tornado um dos mais queridos da temporada de premiações do cinema, sendo o mais cotado do país para o Oscar 2026. O longa, inclusive, está entre os pré-indicados ao Critics Choice Awards, nas categorias de Elenco e Figurino, que terá lista final divulgada nesta sexta (5).

Nos próximos dias, o longa será exibido em São Francisco e Boston, chegando a outras cidades americanas, como Chicago e Atlanta, a partir de 19 de dezembro. Na Europa, estreia na França em 17 de dezembro e já passou por Portugal e Alemanha, reunindo mais de 40 mil espectadores.