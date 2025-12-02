Fernanda Torres manda recado para Wagner Moura sobre Oscar 2026

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 22:17
Em 2025, Fernanda Torres movimentou o Brasil com sua campanha por "Ainda Estou Aqui", vencedor do Oscar na categoria Melhor Filme Internacional. Em entrevista à Veja, a veterana mandou um recado para Wagner Moura, protagonista de "O Agente Secreto", filme brasileiro cotado para a maior premiação mundial do cinema.
Ao relembrar a própria trajetória na temporada de premiações, a filha de Fernanda Montenegro aconselhou o baiano sobre a dedicação aos eventos e entrevistas. “Que Wagner se alimente bem, durma. É uma maratona, mas ele é baiano, leva na boa”, garantiu a atriz.
Wagner Moura
Wagner Moura recebeu o recado com carinho e vislumbrou a celebração nacional. “Se vencer, quero festa, clima de Copa do Mundo, todo mundo nas ruas”, anunciou.
“O Agente Secreto” tem se tornado um dos mais queridos da temporada de premiações do cinema, sendo o mais cotado do país para o Oscar 2026. O longa, inclusive, está entre os pré-indicados ao Critics Choice Awards, nas categorias de Elenco e Figurino, que terá lista final divulgada nesta sexta (5).
Nos próximos dias, o longa será exibido em São Francisco e Boston, chegando a outras cidades americanas, como Chicago e Atlanta, a partir de 19 de dezembro. Na Europa, estreia na França em 17 de dezembro e já passou por Portugal e Alemanha, reunindo mais de 40 mil espectadores.
"O Agente Secreto" é uma coprodução internacional da CinemaScópio com francesa MK2 Films, a alemã One Two Films e a holandesa Lemming. A trama acompanha Marcelo, professor de tecnologia na casa dos 40, que retorna ao Recife em meio á Ditadura Militar, mas encontra uma cidade distante do refúgio que procurava.