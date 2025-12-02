NYFCC

Wagner Moura é o primeiro latino a vencer como Melhor Ator pela Associação de Críticos de Nova York

Ator baiano conquistou o prêmio nesta terça (2) por sua atuação em 'O Agente Secreto'

Elis Freire

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 21:41

Wagner Moura no NYFCC Crédito: Reprodução

Para a alegria dos baianos e dos brasileiros, o ator Wagner Moura garantiu o prêmio Melhor Ator no New York Film Critics Circle Awards (NYFCC) pela sua atuação em "O Agente Secreto". A premiação realizada pelo mais antigo grupo de críticos dos Estados Unidos ocorreu nesta terça-feira (2) em Nova York. Esta é a primeira vez que um ator da América Latina vence a categoria.

O filme "O Agente Secreto" também saiu vencedor levando a categoria "Melhor Filme Internacional" na premiação americana. Com as novas vitórias, o longa soma 26 prêmios. O diretor do longa, o pernambucano Kleber Mendonça Filho, já foi premiado outra vez no evento em 2020 por “Bacurau”, na mesma categoria.

Temporada de premiações

“O Agente Secreto” tem se tornado um dos mais queridos da temporada de premiações do cinema em 2025 sendo o mais cotado do país para o Oscar. O longa, inclusive, está entre os pré-indicados ao Critics Choice Awards, nas categorias de Elenco e Figurino que terá lista final divulgada nesta sexta (5).

Nos próximos dias, será exibido em São Francisco e Boston, chegando a outras cidades americanas, como Chicago e Atlanta, a partir de 19 de dezembro. Na Europa, estreia na França em 17 de dezembro e já passou por Portugal e Alemanha, reunindo mais de 40 mil espectadores.