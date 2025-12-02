ASTROLOGIA

Portal de renovação: Signos entram em nova etapa de mudanças, decisões e cortes a partir de hoje (2 de dezembro)

O dia favorece cortes, recomeços e ajustes que precisam ser feitos para que 2025 termine de forma leve

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 21:30

Se você vinha empurrando decisões, o dia 2 de dezembro chega justamente para encerrar essa fase. A energia do dia é de clareza, movimento e reordenação. O Sol incentiva atitude; a Lua traz consciência emocional. A combinação empurra cada signo na direção do que realmente importa agora.

É hora de fazer escolhas grandes e pequenas: encerrar ciclos, reorganizar rotina, revisar planos, limpar o que ficou acumulado. Signos como Áries, Virgem, Escorpião e Aquário sentem a urgência mais forte, como se o futuro estivesse chamando.



Hoje, ações pequenas podem mudar muita coisa. Uma conversa, uma atitude, um “chega”, um “agora vai”.