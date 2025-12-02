Portal de renovação: Signos entram em nova etapa de mudanças, decisões e cortes a partir de hoje (2 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 21:30
Se você vinha empurrando decisões, o dia 2 de dezembro chega justamente para encerrar essa fase. A energia do dia é de clareza, movimento e reordenação. O Sol incentiva atitude; a Lua traz consciência emocional. A combinação empurra cada signo na direção do que realmente importa agora.
É hora de fazer escolhas grandes e pequenas: encerrar ciclos, reorganizar rotina, revisar planos, limpar o que ficou acumulado. Signos como Áries, Virgem, Escorpião e Aquário sentem a urgência mais forte, como se o futuro estivesse chamando.
Hoje, ações pequenas podem mudar muita coisa. Uma conversa, uma atitude, um “chega”, um “agora vai”.
É dia de virar a página e preparar terreno para um fim de ano mais leve.