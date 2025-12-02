Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

A vida finalmente começa a melhorar para esses 3 signos depois desta terça-feira (2 de dezembro)

Uma mudança profunda reorganiza caminhos e traz uma sensação real de progresso

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 07:00

Signos e sucesso
Signos e sucesso Crédito: Imagem criada por IA

Depois de um período marcado por desgastes, atrasos e decisões difíceis, esta terça-feira (2) inaugura uma virada importante. Três signos começam a sentir mais clareza, estabilidade e a sensação concreta de que estão no rumo certo. É aquele momento em que as coisas finalmente voltam a fluir, e não só na teoria. São confirmações, movimentos, sinais externos e internos que mostram que um novo ciclo está tomando forma. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Superlua em Gêmeos nesta quinta-feira (4 de dezembro) testa 3 signos de um jeito que não poderá ser ignorado

Superlua em Gêmeos nesta quinta-feira (4 de dezembro) testa 3 signos de um jeito que não poderá ser ignorado

Imagem - Touro, Virgem, Escorpião e Sagitário recebem um sinal poderoso do universo hoje (2 de dezembro)

Touro, Virgem, Escorpião e Sagitário recebem um sinal poderoso do universo hoje (2 de dezembro)

Imagem - Mês da virada: como dezembro vai impactar o caminho dos 12 signos depois de semanas intensas

Mês da virada: como dezembro vai impactar o caminho dos 12 signos depois de semanas intensas

Áries

Nesta terça-feira, Áries, tudo aquilo que estava drenando sua energia começa a ficar evidente, e você finalmente corta o excesso sem hesitar. É um ajuste que chega na hora certa. A partir daqui, você passa a investir sua força no que realmente traz retorno. Você se sentirá mais lúcido sobre prioridades e menos impulsivo na hora de decidir. Projetos criativos e profissionais ganham vida novamente, como se você recuperasse um brilho que estava adormecido. Suas próximas escolhas ficam mais claras e você age com convicção.

Dica cósmica: organize o que precisa de atenção agora. Um passo bem dado hoje abre portas rápidas amanhã.

Famosos do signo de Áries

Anitta (30 de março) por Reprodução/Instagram
Lady Gaga (28 de março) por Reprodução
Vladimir Brichta (22 de março) por Divulgação
Roberto Carlos (19 de abril) por Divulgaçao
Xuxa (24 de março) por Reprodução
Ana Maria Braga (1º de abril) por Reprodução
Pedro Pascal (2 de abril) por Reprodução/Instagram
Elton John (25 de março) por Shutterstock
Padre Fábio de Melo (3 de abril) por Reprodução
Mariah Carey (27 de março) por Shutterstock
Viviane Araújo (25 de março) por Reprodução/Instagram
Nathalia Dill (24 de março) por Reprodução
Robert Downey Jr. (4 de abril) por Divulgação
Juliana Paes (26 de março) por Netflix
Pedro Bial (29 de março) por Reprodução/TV Globo
Jorge Ben Jor (22 de março) por Reprodução/Instagram @marcosoliveirapht
1 de 16
Anitta (30 de março) por Reprodução/Instagram

Touro

Touro, este é um momento de reconstrução interna muito forte. Você percebe o quanto amadureceu nos últimos meses e como isso muda completamente sua forma de reagir ao mundo. Ao invés de se desgastar, você passa a responder com equilíbrio, foco e estratégia. Os próximos dias fortalecem sua autoestima e sua capacidade de decidir por si. É um período de avanço lento, porém firme, exatamente como você gosta. A sensação de “estar voltando para si” é evidente, e isso aumenta seu magnetismo e sua clareza em relação a novos objetivos.

Dica cósmica: confie no que você está sentindo. Suas percepções estão mais afiadas do que nunca.

Famosos do signo de Touro

Rebeca Andrade (8 de maio) por Alexandre Loureiro/COB
Ludmilla (24 de abril) por Reprodução
Cauã Reymond (20 de maio) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Hilbert (22 de abril) por Divulgação
Faustão (2 de maio) por Reprodução / Redes Sociais
Lulu Santos (4 de maio) por Divulgação
Sophie Charlotte (29 de abril) por Reprodução/Instagram
Dwayne Johnson (2 de maio) por Shutterstock
Adele (5 de maio) por Shutterstock
Mel Maia (3 de maio) por Reprodução/Instagram
Mônica Martelli (17 de maio) por TikTok/Divulgação
Beatriz Souza (20 de maio) por Alexandre Loureiro/COB
Sabrina Carpenter (11 de maio) por Reprodução/Instagram
Al Pacino (25 de abril) por Reprodução
Robert Pattinson (13 de maio) por Reprodução
Henry Cavill (5 de maio) por Reprodução
1 de 16
Rebeca Andrade (8 de maio) por Alexandre Loureiro/COB

Leão

Leão, esta virada atua diretamente no seu senso de direção. Você percebe o que te fortalece e o que só te dispersa, e isso muda completamente seus próximos passos. Assuntos profissionais, metas pessoais e projetos de longo prazo ganham nitidez. Algo que você vem tentando há semanas começa a tomar forma, e isso te devolve entusiasmo. É um momento de progresso real, daquele que você sente no corpo. A confiança volta, o foco retorna e suas escolhas se alinham com um futuro mais consistente.

Dica cósmica: mantenha o ritmo. O que começa agora tende a render resultados sólidos.

Famosos do signo de Leão

Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca
Sasha (28 de julho) por Divulgação
Emicida (17 de agosto) por Bruno Trindade/divulgação
Rodrigo Santoro (22 de agosto) por Reprodução/Instagram
Dua Lipa (22 de agosto) por Reprodução/Redes Sociais
Tatá Werneck (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Madonna (16 de agosto) por Reprodução
Gaby Amarantos (1º de agosto) por Reprodução/Instagram
Fábio Assunção (10 de agosto) por Reprodução/TV Globo
Mick Jagger (26 de julho) por VANDERLEI ALMEIDA/AFP PHOTO/Divulgação
Hulk (25 de julho) por Divulgação
Roger Federer (8 de agosto) por Laver Cup/Divulgação
Halle Berry (14 de agosto) por Reprodução/Instagram
Jennifer Lopez (24 de julho) por Reprodução/Instagram
Chris Hemsworth (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Demi Lovato (20 de agosto) por Reprodução/Instagram
1 de 16
Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca

Tags:

Signo Áries Touro Leão Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Leo Lins faz piada com morte de jovem atacado por leoa e revolta internautas

Leo Lins faz piada com morte de jovem atacado por leoa e revolta internautas
Imagem - Ex-A Fazenda acusa peões de usarem remédios para ‘se manter no jogo’

Ex-A Fazenda acusa peões de usarem remédios para ‘se manter no jogo’
Imagem - Quanto custa comer nos restaurantes de Henrique Fogaça? Veja preços e endereços

Quanto custa comer nos restaurantes de Henrique Fogaça? Veja preços e endereços

MAIS LIDAS

Imagem - Caravana de Natal da Coca-Cola é antecipada em Salvador; confira a nova data
01

Caravana de Natal da Coca-Cola é antecipada em Salvador; confira a nova data

Imagem - Adolescentes vão poder treinar de graça na Smart Fit durante as férias; veja como funciona
02

Adolescentes vão poder treinar de graça na Smart Fit durante as férias; veja como funciona

Imagem - Opinião: candidatura avulsa de Coronel embaralha o jogo - e ameaça reeleição de Wagner?
03

Opinião: candidatura avulsa de Coronel embaralha o jogo - e ameaça reeleição de Wagner?

Imagem - Touro, Virgem, Escorpião e Sagitário recebem um sinal poderoso do universo hoje (2 de dezembro)
04

Touro, Virgem, Escorpião e Sagitário recebem um sinal poderoso do universo hoje (2 de dezembro)