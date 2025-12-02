A vida finalmente começa a melhorar para esses 3 signos depois desta terça-feira (2 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 07:00
Depois de um período marcado por desgastes, atrasos e decisões difíceis, esta terça-feira (2) inaugura uma virada importante. Três signos começam a sentir mais clareza, estabilidade e a sensação concreta de que estão no rumo certo. É aquele momento em que as coisas finalmente voltam a fluir, e não só na teoria. São confirmações, movimentos, sinais externos e internos que mostram que um novo ciclo está tomando forma. Veja a previsão do site "Your Tango".
Áries
Nesta terça-feira, Áries, tudo aquilo que estava drenando sua energia começa a ficar evidente, e você finalmente corta o excesso sem hesitar. É um ajuste que chega na hora certa. A partir daqui, você passa a investir sua força no que realmente traz retorno. Você se sentirá mais lúcido sobre prioridades e menos impulsivo na hora de decidir. Projetos criativos e profissionais ganham vida novamente, como se você recuperasse um brilho que estava adormecido. Suas próximas escolhas ficam mais claras e você age com convicção.
Dica cósmica: organize o que precisa de atenção agora. Um passo bem dado hoje abre portas rápidas amanhã.
Touro
Touro, este é um momento de reconstrução interna muito forte. Você percebe o quanto amadureceu nos últimos meses e como isso muda completamente sua forma de reagir ao mundo. Ao invés de se desgastar, você passa a responder com equilíbrio, foco e estratégia. Os próximos dias fortalecem sua autoestima e sua capacidade de decidir por si. É um período de avanço lento, porém firme, exatamente como você gosta. A sensação de “estar voltando para si” é evidente, e isso aumenta seu magnetismo e sua clareza em relação a novos objetivos.
Dica cósmica: confie no que você está sentindo. Suas percepções estão mais afiadas do que nunca.
Leão
Leão, esta virada atua diretamente no seu senso de direção. Você percebe o que te fortalece e o que só te dispersa, e isso muda completamente seus próximos passos. Assuntos profissionais, metas pessoais e projetos de longo prazo ganham nitidez. Algo que você vem tentando há semanas começa a tomar forma, e isso te devolve entusiasmo. É um momento de progresso real, daquele que você sente no corpo. A confiança volta, o foco retorna e suas escolhas se alinham com um futuro mais consistente.
Dica cósmica: mantenha o ritmo. O que começa agora tende a render resultados sólidos.
