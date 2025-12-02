ASTROLOGIA

Anjo da Guarda desta terça-feira (2 de dezembro) alerta 3 signos: você tem dado importância demais a quem não se importa, acorde!

É hora de parar de insistir em quem não valoriza sua presença

Fernanda Varela

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 00:30

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

A terça-feira (2 de dezembro) vem com uma energia de clareza emocional. Os anjos da guarda mostram que, em nome do carinho ou da esperança, você tem se desgastado tentando agradar quem não te enxerga com o mesmo afeto. O dia pede um basta nesse ciclo de entrega desequilibrada. Não se trata de orgulho, mas de amor-próprio. O universo quer te ver leve, cercado de pessoas que realmente te valorizam. Quando você aprende a se afastar do que não te soma, o que é verdadeiro finalmente encontra espaço para chegar.

Leão

Você vem tentando manter laços que já não têm o mesmo brilho. O anjo te lembra: amor não se implora, reciprocidade não se força. Quem quer estar com você, está. Liberte-se da necessidade de provar o seu valor e permita que o silêncio te mostre quem realmente se importa.

Libra

A vontade de agradar a todos tem te deixado emocionalmente exausto. Pare de se doar para quem só aparece quando precisa. O anjo te pede equilíbrio: coloque a mesma energia em quem te oferece presença e verdade. Quando você se prioriza, o mundo te trata melhor.

Peixes

O coração pisciano está sensível, mas também cansado de se decepcionar. É hora de reconhecer quem realmente te valoriza e se afastar, com calma e amor, de quem só te procura por conveniência. O universo prepara relações mais sinceras, mas primeiro você precisa fechar as portas do que já acabou.

