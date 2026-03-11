CASAS DOS FAMOSOS

Como é a mansão de Rihanna em Beverly Hills que já foi alvo de tiroteio e custa R$ 77 milhões

Cantora vive em propriedade de luxo com piscina, cinco quartos e sete banheiros em um dos bairros mais exclusivos de Los Angeles

Heider Sacramento

Publicado em 11 de março de 2026 às 07:00

Mansão de Rihanna em Beverly Hills é avaliada em cerca de R$ 77 milhões Crédito: Reprodução

A cantora e empresária Rihanna é dona de uma das propriedades mais luxuosas de Beverly Hills, nos Estados Unidos. Avaliada em cerca de US$ 13,8 milhões, aproximadamente R$ 77 milhões, a mansão da artista reúne arquitetura clássica, amplos espaços e alto nível de privacidade em um dos endereços mais disputados de Los Angeles.

Construída originalmente na década de 1930 e posteriormente renovada, a residência possui cerca de 700 metros quadrados de área construída. O imóvel conta com cinco quartos e sete banheiros, além de amplas salas integradas e grandes janelas de vidro que conectam os ambientes internos com o jardim e a área externa.

Entre os destaques da mansão está a área externa voltada para lazer e entretenimento. A propriedade possui uma piscina privativa cercada por espreguiçadeiras e um grande pátio, pensado para receber convidados ou proporcionar momentos de descanso com mais privacidade.

Mansão de RIhanna 1 de 4

A cozinha segue o padrão gourmet, com bancadas amplas e equipamentos modernos, enquanto as áreas de convivência foram projetadas para oferecer integração entre sala de estar, jantar e ambientes sociais.

Localizada em um beco sem saída, a casa também se destaca pelo alto nível de segurança e discrição, características comuns em propriedades de celebridades na região de Beverly Hills.

Mansão já foi palco de episódio violento

Apesar do luxo e da exclusividade, a residência também já esteve no centro de um episódio policial. A mansão de Rihanna foi alvo de um tiroteio que assustou vizinhos e mobilizou a polícia de Los Angeles.

Na ocasião, uma mulher chegou a ser detida após disparos serem registrados nas proximidades da propriedade. O caso ganhou grande repercussão na imprensa internacional, embora não tenha havido feridos. A Cantora estava presente no local naquele momento.

Patrimônio imobiliário milionário

A casa de Beverly Hills faz parte de um amplo portfólio imobiliário de Rihanna. A artista também possui propriedades de alto padrão em regiões como Hollywood Hills e Century City.