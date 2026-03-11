Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Como é a mansão de Rihanna em Beverly Hills que já foi alvo de tiroteio e custa R$ 77 milhões

Cantora vive em propriedade de luxo com piscina, cinco quartos e sete banheiros em um dos bairros mais exclusivos de Los Angeles

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 11 de março de 2026 às 07:00

Mansão de Rihanna em Beverly Hills é avaliada em cerca de R$ 77 milhões
Mansão de Rihanna em Beverly Hills é avaliada em cerca de R$ 77 milhões Crédito: Reprodução

A cantora e empresária Rihanna é dona de uma das propriedades mais luxuosas de Beverly Hills, nos Estados Unidos. Avaliada em cerca de US$ 13,8 milhões, aproximadamente R$ 77 milhões, a mansão da artista reúne arquitetura clássica, amplos espaços e alto nível de privacidade em um dos endereços mais disputados de Los Angeles.

Construída originalmente na década de 1930 e posteriormente renovada, a residência possui cerca de 700 metros quadrados de área construída. O imóvel conta com cinco quartos e sete banheiros, além de amplas salas integradas e grandes janelas de vidro que conectam os ambientes internos com o jardim e a área externa.

Entre os destaques da mansão está a área externa voltada para lazer e entretenimento. A propriedade possui uma piscina privativa cercada por espreguiçadeiras e um grande pátio, pensado para receber convidados ou proporcionar momentos de descanso com mais privacidade.

Mansão de RIhanna

Mansão de RIhanna por Reprodução
Mansão de RIhanna por Reprodução
Mansão de RIhanna por Reprodução
Mansão de RIhanna por Reprodução
1 de 4
Mansão de RIhanna por Reprodução

A cozinha segue o padrão gourmet, com bancadas amplas e equipamentos modernos, enquanto as áreas de convivência foram projetadas para oferecer integração entre sala de estar, jantar e ambientes sociais.

Localizada em um beco sem saída, a casa também se destaca pelo alto nível de segurança e discrição, características comuns em propriedades de celebridades na região de Beverly Hills.

Mansão já foi palco de episódio violento

Apesar do luxo e da exclusividade, a residência também já esteve no centro de um episódio policial. A mansão de Rihanna foi alvo de um tiroteio que assustou vizinhos e mobilizou a polícia de Los Angeles.

Na ocasião, uma mulher chegou a ser detida após disparos serem registrados nas proximidades da propriedade. O caso ganhou grande repercussão na imprensa internacional, embora não tenha havido feridos. A Cantora estava presente no local naquele momento.

Patrimônio imobiliário milionário

A casa de Beverly Hills faz parte de um amplo portfólio imobiliário de Rihanna. A artista também possui propriedades de alto padrão em regiões como Hollywood Hills e Century City.

Além da carreira musical, marcada por sucessos como “Umbrella”, Rihanna construiu um império empresarial com marcas como Fenty Beauty e Savage X Fenty, que ajudaram a consolidá-la como uma das artistas mais ricas do mundo do entretenimento.

Leia mais

Imagem - Como ficou o novo projeto da mansão de João Gomes após o cantor rejeitar a ‘casa sem cara de casa’

Como ficou o novo projeto da mansão de João Gomes após o cantor rejeitar a ‘casa sem cara de casa’

Imagem - Prisão de Viviane, denúncia e confronto familiar agitam Três Graças nesta quarta (11)

Prisão de Viviane, denúncia e confronto familiar agitam Três Graças nesta quarta (11)

Imagem - Tarot aponta mudanças e decisões importantes para os signos nesta quarta (11)

Tarot aponta mudanças e decisões importantes para os signos nesta quarta (11)

Mais recentes

Imagem - Sessão da Tarde exibe tragédia baseada em fatos reais nesta quarta-feira (11 de março)

Sessão da Tarde exibe tragédia baseada em fatos reais nesta quarta-feira (11 de março)
Imagem - Lua Minguante em Sagitário traz faxina emocional e tira o fardo de 4 signos nesta quarta (11 de março)

Lua Minguante em Sagitário traz faxina emocional e tira o fardo de 4 signos nesta quarta (11 de março)
Imagem - Bella Campos emociona fãs ao homenagear irmã com fotos raras da infância; veja

Bella Campos emociona fãs ao homenagear irmã com fotos raras da infância; veja

MAIS LIDAS

Imagem - Pagodeiro Juliano Garcia morre aos 30 anos e deixa filho de 3 anos
01

Pagodeiro Juliano Garcia morre aos 30 anos e deixa filho de 3 anos

Imagem - Venda irregular de canetas emagrecedoras é alvo de megaoperação policial na Bahia
02

Venda irregular de canetas emagrecedoras é alvo de megaoperação policial na Bahia

Imagem - Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental
03

Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental

Imagem - FOTOS: Veja o projeto e onde será instalada a estação Campo Grande do metrô
04

FOTOS: Veja o projeto e onde será instalada a estação Campo Grande do metrô