Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Saiba por que Babu Santana perdeu apartamento de R$ 270 mil após sair do BBB 26

Ator deixou o reality com 68,62% dos votos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de março de 2026 às 12:14

Babu Santana deixa o BBB 26 após paredão contra Milena e Chaiany
Babu Santana deixa o BBB 26 após paredão contra Milena e Chaiany Crédito: Divulgação

A participação de Babu Santana no Big Brother Brasil 26 chegou ao fim na terça-feira (10). O ator foi eliminado do reality com 68,62% dos votos e deixou a casa sem conseguir garantir um dos prêmios que havia conquistado durante o programa.

Além de perder a chance de disputar o prêmio final de R$ 5,44 milhões, Babu também acabou ficando sem um apartamento avaliado em R$ 270 mil.

Confira as desistências e desclassificações do BBB 26

Marcel ameaça deixar casa de vidro do BBB 26 por Reprodução
Henri Castelli deixou o BBB 26 por orientações médicas por Manoella Mello/TV Globo
Pedro desistiu do BBB após praticar ato de importunação sexual por Reprodução
Paulo Augusto empurra Jonas e acaba expulso do BBB 26 por Divulgação/TV Globo
Sol Vega é desclassificada do BBB 26 após briga generalizada por Divulgação
Edilson Capetinha foi expulso após briga com Leandro Boneco por Manoella Mello/TV Globo
1 de 6
Marcel ameaça deixar casa de vidro do BBB 26 por Reprodução

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Enquete BBB 26: você gostou da eliminação de Babu?

Saiba por que Maxiane perdeu apartamento de 270 mil reais após eliminação do BBB 26

O imóvel foi conquistado pelo ator ao vencer a segunda Prova do Líder da temporada, em uma ação promocional realizada em parceria com a construtora MRV.

No entanto, para garantir definitivamente o prêmio, o participante precisava permanecer no jogo até chegar ao Top 10 da edição. Como foi eliminado antes dessa fase, o apartamento não foi confirmado como prêmio.

Leia mais

Imagem - Lázaro Ramos detalha caracterização do personagem em 'A Nobreza do Amor': 'Só os colares pesam 6 kg'

Lázaro Ramos detalha caracterização do personagem em 'A Nobreza do Amor': 'Só os colares pesam 6 kg'

Imagem - Vivi Wanderley rebate Juliano Floss após fala do ex-namorado no BBB 26: 'Não sou otária'

Vivi Wanderley rebate Juliano Floss após fala do ex-namorado no BBB 26: 'Não sou otária'

Imagem - 'Maria Alice?': Fotos da infância de Virginia Fonseca chocam fãs por semelhança com a filha

'Maria Alice?': Fotos da infância de Virginia Fonseca chocam fãs por semelhança com a filha

Babu não foi o único a enfrentar essa situação. A participante Maxiane também conquistou um apartamento em uma prova, mas acabou perdendo o prêmio após deixar o programa antes da etapa final exigida pelo regulamento.

Ao longo do BBB 26, alguns participantes já se destacaram nas provas de liderança. Entre eles estão Jonas Sulzbach, que venceu várias disputas na temporada, e Alberto Cowboy, primeiro líder do reality e também vencedor de uma prova de resistência ao lado de Jonas.

Leia mais

Imagem - Bella Campos emociona fãs ao homenagear irmã com fotos raras da infância; veja

Bella Campos emociona fãs ao homenagear irmã com fotos raras da infância; veja

Imagem - Christina Rocha surge com 'novo rosto' e web compara com Grazi Massafera; veja

Christina Rocha surge com 'novo rosto' e web compara com Grazi Massafera; veja

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (11) para atrair o prêmio

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (11) para atrair o prêmio

Tags:

Bbb tv Globo Globo bbb 26 big Brother Brasil Babu Santana Babu

Mais recentes

Imagem - Segunda chance? Universo anuncia reconciliação e clareza para 3 signos ainda hoje (11 de março)

Segunda chance? Universo anuncia reconciliação e clareza para 3 signos ainda hoje (11 de março)
Imagem - Prédio mais alto do mundo na Arábia Saudita terá 130 andares, 1 km de altura e superar o Burj Khalifa

Prédio mais alto do mundo na Arábia Saudita terá 130 andares, 1 km de altura e superar o Burj Khalifa
Imagem - Tiago Leifert defende Neymar após curtida polêmica nas fotos sensuais de musa do OnlyFans: 'Acontece'

Tiago Leifert defende Neymar após curtida polêmica nas fotos sensuais de musa do OnlyFans: 'Acontece'

MAIS LIDAS

Imagem - Influenciadora suspeita de desvio milionário fez publicação nas redes após depoimento: 'Coração confuso'
01

Influenciadora suspeita de desvio milionário fez publicação nas redes após depoimento: 'Coração confuso'

Imagem - 3 signos deixam as dificuldades para trás e entram em um ciclo mais positivo a partir de hoje (11 de março)
02

3 signos deixam as dificuldades para trás e entram em um ciclo mais positivo a partir de hoje (11 de março)

Imagem - Christina Rocha surge com 'novo rosto' e web compara com Grazi Massafera; veja
03

Christina Rocha surge com 'novo rosto' e web compara com Grazi Massafera; veja

Imagem - Como ficou o novo projeto da mansão de João Gomes após o cantor rejeitar a ‘casa sem cara de casa’
04

Como ficou o novo projeto da mansão de João Gomes após o cantor rejeitar a ‘casa sem cara de casa’