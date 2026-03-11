Saiba por que Babu Santana perdeu apartamento de R$ 270 mil após sair do BBB 26

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 11 de março de 2026 às 12:14
A participação de Babu Santana no Big Brother Brasil 26 chegou ao fim na terça-feira (10). O ator foi eliminado do reality com 68,62% dos votos e deixou a casa sem conseguir garantir um dos prêmios que havia conquistado durante o programa.
Além de perder a chance de disputar o prêmio final de R$ 5,44 milhões, Babu também acabou ficando sem um apartamento avaliado em R$ 270 mil.
O imóvel foi conquistado pelo ator ao vencer a segunda Prova do Líder da temporada, em uma ação promocional realizada em parceria com a construtora MRV.
No entanto, para garantir definitivamente o prêmio, o participante precisava permanecer no jogo até chegar ao Top 10 da edição. Como foi eliminado antes dessa fase, o apartamento não foi confirmado como prêmio.
Babu não foi o único a enfrentar essa situação. A participante Maxiane também conquistou um apartamento em uma prova, mas acabou perdendo o prêmio após deixar o programa antes da etapa final exigida pelo regulamento.
Ao longo do BBB 26, alguns participantes já se destacaram nas provas de liderança. Entre eles estão Jonas Sulzbach, que venceu várias disputas na temporada, e Alberto Cowboy, primeiro líder do reality e também vencedor de uma prova de resistência ao lado de Jonas.