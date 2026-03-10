VOTE!

Enquete BBB 26: você gostou da eliminação de Babu?

Saída do ator movimenta as redes e divide opiniões entre os fãs do reality show

Fernanda Varela

Publicado em 10 de março de 2026 às 23:39

Babu Crédito: Reprodução

A eliminação de Babu Santana do BBB 26 gerou grande repercussão nas redes sociais nesta terça-feira (10). O resultado do paredão surpreendeu parte do público, já que as enquetes estavam super acirradas, e abriu espaço para debates entre fãs do programa sobre o desempenho do ator dentro da casa.

Babu Santana (BBB 20 e 26) 1 de 12

Desde que deixou o reality, o nome de Babu entrou rapidamente nos assuntos mais comentados da internet. Enquanto alguns espectadores afirmam que a saída foi justa, outros acreditam que o participante ainda tinha muito a entregar no jogo.