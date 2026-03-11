SE PARECEM?

Bella Campos emociona fãs ao homenagear irmã com fotos raras da infância; veja

Atriz parabenizou a irmã mais velha, Tassila Campos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de março de 2026 às 07:19

Bella Campos Crédito: Reprodução

A atriz Bella Campos, de 28 anos, surpreendeu os seguidores ao abrir um pouco da vida pessoal nas redes sociais nesta terça-feira (10). Conhecida por manter a família longe dos holofotes, ela fez uma exceção para celebrar o aniversário da irmã mais velha, Tassila Campos.

Na publicação, Bella compartilhou fotos antigas das duas ainda crianças e escreveu uma mensagem carinhosa para a aniversariante.

A atriz descreveu a irmã como sua primeira grande referência na vida e também como a primeira amiga. No texto, ela ainda destacou o orgulho que sente por Tassila e pela trajetória que ela construiu ao longo dos anos.

Na homenagem, Bella contou que sempre admirou a irmã e revelou que, desde pequena, já queria se parecer com ela, primeiro no estilo e nos looks, e agora também na forma de enxergar a vida.

A artista também destacou características que admira na irmã, como a dedicação e a forma carinhosa com que ela encara o mundo.