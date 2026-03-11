Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (11) para atrair o prêmio

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 11 de março de 2026 às 06:11
Nesta quarta-feira, 11 de março de 2026, o astral muda de configuração. Às 06:38, a Lua entra em sua fase Minguante, ainda sob a influência de Sagitário. Sabe o que isso significa na prática? Que aquele otimismo exagerado e a pressa de ganhar precisam dar lugar à sabedoria e ao pé no chão.
A Lua Minguante é o momento perfeito para o "menos é mais". Em Sagitário, ela nos convida a refinar nossos objetivos e jogar fora o que é superficial. No mundo das apostas e dos negócios, hoje o sucesso não vem de começar algo do zero, mas de concluir o que está pendente e organizar a casa. É dia de "limpar a flecha" para que, no próximo ciclo, ela acerte o alvo em cheio.
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
O ponto fraco que cada signo tenta esconder
O que cada signo faz quando ninguém está vendo
A criança de cada signo
Aviso: Loterias são jogos de azar. Jogue com responsabilidade. Este conteúdo tem caráter informativo e de entretenimento.