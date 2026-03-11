Acesse sua conta
Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (11) para atrair o prêmio

Veja o que os astros reservam para o seu signo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de março de 2026 às 06:11

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Nesta quarta-feira, 11 de março de 2026, o astral muda de configuração. Às 06:38, a Lua entra em sua fase Minguante, ainda sob a influência de Sagitário. Sabe o que isso significa na prática? Que aquele otimismo exagerado e a pressa de ganhar precisam dar lugar à sabedoria e ao pé no chão.

A Lua Minguante é o momento perfeito para o "menos é mais". Em Sagitário, ela nos convida a refinar nossos objetivos e jogar fora o que é superficial. No mundo das apostas e dos negócios, hoje o sucesso não vem de começar algo do zero, mas de concluir o que está pendente e organizar a casa. É dia de "limpar a flecha" para que, no próximo ciclo, ela acerte o alvo em cheio.

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

  • Áries (21/03 a 20/04)
    • Hora de baixar o volume e observar. No amor, veja se os planos batem com os do parceiro. No trabalho, finalize o que está em aberto, especialmente se envolver contratos ou estudos. Nada de pressa hoje.
  • Números da sorte: 18, 27, 45

  • Touro (20/04 a 20/05)
    O foco é o desapego. Resolva aquelas mágoas que você vem guardando. No financeiro, é o dia ideal para quitar dívidas e organizar as contas com o banco. Limpe o caminho para o dinheiro fluir.
  • Números da sorte: 8, 14, 32

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    Menos discussão e mais escuta. No amor, evite debates que não levam a nada. No trabalho, revise suas parcerias; se algo não está rendendo, talvez seja a hora de ajustar os termos ou encerrar o ciclo.
  • Números da Sorte: 3, 22, 39

  • Câncer (21/06 a 22/07)
    A felicidade hoje está nas coisas simples. No trabalho, aproveite para fazer aquela "faxina" na mesa e nos arquivos. Organize o que ficou acumulado para começar a próxima fase com leveza.
  • Números da sorte: 6, 15, 41

  • Leão (23/07 a 22/08)
    Menos palco e mais essência. No romance, avalie o que realmente vale a pena manter. No trabalho, revise seus projetos com calma antes de mostrá-los ao mundo novamente. Não force o brilho.
  • Números da sorte: 5, 19, 28

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    Paz em casa, paz na vida. Encerre pendências familiares ou domésticas que estão sugando seu foco profissional. Deixar seu canto em ordem vai ajudar seu coração a se acalmar.
  • Números da sorte: 4, 20, 50

  • Libra (23/09 a 22/10)
    Pense bem antes de falar. O silêncio hoje pode ser sua melhor estratégia. No trabalho, evite assinar coisas novas agora. Use o dia para organizar a agenda e arquivar o que já passou.
  • Números da sorte: 7, 16, 33

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    Aposte na sua valorização interna. No financeiro, o momento é de cortar gastos desnecessários e proteger o que você já conquistou. Não é hora de correr riscos desnecessários.
  • Números da sorte: 2, 11, 56

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    Com a Lua Minguante no seu signo, o cansaço pode bater. Respeite sua necessidade de ficar na sua. No trabalho, termine o que começou e use a autocrítica para melhorar seus planos futuros.
  • Números da sorte: 1, 10, 21

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    Dia de olhar para dentro e curar feridas antigas. No trabalho, aja com discrição; o segredo é seu grande aliado hoje. Finalize burocracias e pesquisas que exigem foco total.
  • Números da sorte: 12, 30, 51

  • Aquário (20/01 a 18/02)
    • Selecione melhor quem está ao seu redor. No amor, prefira conversas profundas a encontros superficiais. No trabalho, reavalie suas metas em grupo e faça os ajustes necessários.
  • Números da sorte: 11, 29, 48

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    Sua carreira está exigindo foco, e tudo bem. Entregue os resultados que prometeu e feche ciclos profissionais importantes. Sua imagem pública está sendo avaliada, então capriche na finalização.
  • Números da sorte: 13, 31, 60

Aviso: Loterias são jogos de azar. Jogue com responsabilidade. Este conteúdo tem caráter informativo e de entretenimento.

Signo Loteria Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Número da Sorte Sorte

