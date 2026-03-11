ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (11) para atrair o prêmio

Veja o que os astros reservam para o seu signo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de março de 2026 às 06:11

Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Nesta quarta-feira, 11 de março de 2026, o astral muda de configuração. Às 06:38, a Lua entra em sua fase Minguante, ainda sob a influência de Sagitário. Sabe o que isso significa na prática? Que aquele otimismo exagerado e a pressa de ganhar precisam dar lugar à sabedoria e ao pé no chão.

A Lua Minguante é o momento perfeito para o "menos é mais". Em Sagitário, ela nos convida a refinar nossos objetivos e jogar fora o que é superficial. No mundo das apostas e dos negócios, hoje o sucesso não vem de começar algo do zero, mas de concluir o que está pendente e organizar a casa. É dia de "limpar a flecha" para que, no próximo ciclo, ela acerte o alvo em cheio.

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

Áries (21/03 a 20/04)



Hora de baixar o volume e observar. No amor, veja se os planos batem com os do parceiro. No trabalho, finalize o que está em aberto, especialmente se envolver contratos ou estudos. Nada de pressa hoje. Números da sorte: 18, 27, 45

Touro (20/04 a 20/05)

O foco é o desapego. Resolva aquelas mágoas que você vem guardando. No financeiro, é o dia ideal para quitar dívidas e organizar as contas com o banco. Limpe o caminho para o dinheiro fluir.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Menos discussão e mais escuta. No amor, evite debates que não levam a nada. No trabalho, revise suas parcerias; se algo não está rendendo, talvez seja a hora de ajustar os termos ou encerrar o ciclo.

Câncer (21/06 a 22/07)

A felicidade hoje está nas coisas simples. No trabalho, aproveite para fazer aquela "faxina" na mesa e nos arquivos. Organize o que ficou acumulado para começar a próxima fase com leveza.



Leão (23/07 a 22/08)

Menos palco e mais essência. No romance, avalie o que realmente vale a pena manter. No trabalho, revise seus projetos com calma antes de mostrá-los ao mundo novamente. Não force o brilho.

Virgem (23/08 a 22/09)

Paz em casa, paz na vida. Encerre pendências familiares ou domésticas que estão sugando seu foco profissional. Deixar seu canto em ordem vai ajudar seu coração a se acalmar.



Libra (23/09 a 22/10)

Pense bem antes de falar. O silêncio hoje pode ser sua melhor estratégia. No trabalho, evite assinar coisas novas agora. Use o dia para organizar a agenda e arquivar o que já passou.



Escorpião (23/10 a 21/11)

Aposte na sua valorização interna. No financeiro, o momento é de cortar gastos desnecessários e proteger o que você já conquistou. Não é hora de correr riscos desnecessários.



Sagitário (22/11 a 21/12)

Com a Lua Minguante no seu signo, o cansaço pode bater. Respeite sua necessidade de ficar na sua. No trabalho, termine o que começou e use a autocrítica para melhorar seus planos futuros.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Dia de olhar para dentro e curar feridas antigas. No trabalho, aja com discrição; o segredo é seu grande aliado hoje. Finalize burocracias e pesquisas que exigem foco total.



Aquário (20/01 a 18/02)



Selecione melhor quem está ao seu redor. No amor, prefira conversas profundas a encontros superficiais. No trabalho, reavalie suas metas em grupo e faça os ajustes necessários. Números da sorte: 11, 29, 48

Peixes (20/02 a 20/03)

Sua carreira está exigindo foco, e tudo bem. Entregue os resultados que prometeu e feche ciclos profissionais importantes. Sua imagem pública está sendo avaliada, então capriche na finalização.



