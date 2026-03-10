CINEMA

Disney escala estrela da Marvel para viver Mãe Gothel, a vilã de 'Enrolados'

Kathryn Hahn assume o papel na nova produção

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de março de 2026 às 16:34

Enrolados Crédito: Divulgação

A escolhida para dar vida à vilã manipuladora no aguardado live-action de "Enrolados" é ninguém menos que Kathryn Hahn. A atriz de 52 anos, que conquistou o mundo recentemente como a carismática e perigosa Agatha Harkness na Marvel, confirmou a novidade.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais em parceria com o Disney Studios, Kathryn apareceu radiante usando uma camiseta personalizada da personagem.

Quem mais está no elenco?

A Disney já revelou quem serão os rostos por trás do casal protagonista. A princesa Rapunzel será vivida pela australiana Teagan Croft (de 21 anos), enquanto o charmoso fora da lei José Bezerra (Flynn Rider) será interpretado por Milo Manheim (de 25 anos).

Para garantir que a magia dos musicais se repita, a direção ficou nas mãos de Michael Gracey, o homem por trás do sucesso de "O Rei do Show". O roteiro é assinado por Jennifer Kaytin Robinson (que passou por "Thor: Amor e Trovão"), e a produção fica com Kristin Burr.