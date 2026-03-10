Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (10) vão influenciar seu bolso

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 10 de março de 2026 às 14:47
Se você estava esperando um sinal para tirar aquele projeto da gaveta ou fazer a sua fezinha, esta terça-feira, 10 de março de 2026, traz a energia perfeita. Com a Lua desfilando pelo signo de Sagitário, o astral está carregado de otimismo, desejo de liberdade e aquela vontade de ir além.
Sagitário é o signo da abundância. No entanto, como o Sol ainda brilha nas águas de Peixes, o segredo do sucesso hoje é o equilíbrio: mantenha o entusiasmo lá no alto, mas não tire totalmente os pés do chão. Não prometa mundos e fundos sem antes conferir a realidade, mas também não deixe de sonhar grande. A sorte hoje favorece quem expande a mente.
Aviso: Loterias são jogos de azar. Jogue com responsabilidade. Este conteúdo tem caráter informativo e de entretenimento.