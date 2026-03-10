Acesse sua conta
Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (10) vão influenciar seu bolso

Veja o que os astros reservam para o seu signo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de março de 2026 às 14:47

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Se você estava esperando um sinal para tirar aquele projeto da gaveta ou fazer a sua fezinha, esta terça-feira, 10 de março de 2026, traz a energia perfeita. Com a Lua desfilando pelo signo de Sagitário, o astral está carregado de otimismo, desejo de liberdade e aquela vontade de ir além.

Sagitário é o signo da abundância. No entanto, como o Sol ainda brilha nas águas de Peixes, o segredo do sucesso hoje é o equilíbrio: mantenha o entusiasmo lá no alto, mas não tire totalmente os pés do chão. Não prometa mundos e fundos sem antes conferir a realidade, mas também não deixe de sonhar grande. A sorte hoje favorece quem expande a mente.

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

  • Áries (21/03 a 20/04)
    • O frescor da novidade é o seu combustível hoje. No amor, saia da rotina; no trabalho, olhe para o que vem de fora, contatos com o exterior e estudos superiores estão protegidos. Sua visão está clara e pronta para achar soluções onde ninguém mais vê.
  • Números da sorte: 9, 27, 45

  • Touro (20/04 a 20/05)
    Prepare-se para conversas que vão fundo. A verdade pode até balançar o coreto no início, mas será o que vai libertar o casal. No financeiro, é hora de desapegar de fórmulas antigas que já não dão lucro e focar no futuro.
  • Números da sorte: 9, 27, 45

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    A Lua foca nos seus relacionamentos. O parceiro (ou sócio) será seu espelho hoje, então aprenda a ouvir. Parcerias em grupo fluem melhor se houver um propósito maior que inspire a todos.
  • Números da Sorte: 4, 16, 31

  • Câncer (21/06 a 22/07)
    O amor hoje mora nos pequenos gestos do dia a dia. No trabalho, a produtividade está em alta, você vai sentir prazer em ver tudo organizado e os processos fluindo. Seja o suporte de quem você ama.
  • Números da sorte: 7, 25, 43

  • Leão (23/07 a 22/08)
    Prepare-se para um dia magnético! Com a Lua em signo amigo, seu carisma está imbatível. No trabalho, seus talentos estão na vitrine: mostre sua criatividade e brilhe sem medo de ser feliz.
  • Números da sorte: 6, 15, 33

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    Seu lar é o seu templo hoje. Você vai sentir vontade de deixar tudo mais alegre e espaçoso para a família. No profissional, quem atua com imóveis ou home office tem um dia favorável.
  • Números da sorte: 5, 23, 41

  • Libra (23/09 a 22/10)
    A comunicação está em alta! Espere por conversas inteligentes e muitas risadas. No trabalho, sua capacidade de convencer os outros está no auge, o que ajuda muito a destravar negociações paradas.
  • Números da sorte: 8, 22, 50

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    Você quer solidez. No amor, só fica quem respeita seus valores. No financeiro, o dia é excelente para planejar como turbinar sua renda através de novas especializações ou conhecimentos técnicos.
  • Números da sorte: 3, 12, 57

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    Com a Lua no seu signo, suas emoções se expandem e sua franqueza vira charme. É o seu momento de liderar e propor caminhos novos. O mundo está pronto para te ouvir.
  • Números da sorte: 2, 11, 20

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    Dia de silêncio e estratégia. No amor e no trabalho, o momento pede observação e planejamento nos bastidores. Resolva as pendências que exigem discrição total.
  • Números da sorte: 13, 31, 52

  • Aquário (20/01 a 18/02)
    • Seus amigos são o seu tesouro hoje. O amor pode surgir em círculos sociais ou através de causas que você defende. Networking poderoso que abre portas profissionais inesperadas.
  • Números da sorte: 12, 30, 56

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    Sua visibilidade profissional está no máximo. Superiores estão de olho na sua competência. No amor, o desejo é de crescer junto com o parceiro e conquistar novos status.
  • Números da sorte: 14, 32, 59

Aviso: Loterias são jogos de azar. Jogue com responsabilidade. Este conteúdo tem caráter informativo e de entretenimento.

Signo Loteria Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Número da Sorte Sorte

