Tendências 2026: 5 formatos de unhas que você precisa testar para renovar o visual

Saiba quais são as apostas para este ano

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de março de 2026 às 15:44

Unhas com acabamento espelhado seguem como a principal tendência de beleza (Imagem: Julian Photo Nail | Shutterstock)
Unhas com acabamento espelhado seguem como a principal tendência de beleza Crédito: Julian Photo Nail | Shutterstock

Mudar a cor ou desenho das unhas valoriza o formato dos dedos e ainda serve como inspiração para novas cores. Pensando nisso, reunimos algumas dicas e as tendencias que prometem bombar em 2026. Escolha a sua favorita:

Quadrada (A clássica): Ideal para quem não abre mão do comprimento curto ou médio. É moderna, passa uma imagem de limpeza e destaca tons escuros e vibrantes.

Redonda (A prova de quebras): Se você sofre com unhas lascando, esse é o seu formato. Ele respeita o desenho natural dos dedos e é o mais resistente para a correria do dia a dia.

Tendência de unhas para 2026

Tendência de unha para 2026: Unha curta preta por Reprodução/@mao.ge
Tendência de unha para 2026: Unha Bailarina por Reprodução/@nylove_nail
Tendência de unha para 2026: Unha quadrada por Reprodução/@moskvichka_nails
Tendência de unha para 2026: Unha amendoada por Reprodução/@overglowedit
Tendência de unha para 2026: Unha Stiletto por Reprodução/@clawsxcollxtion
Unhas com acabamento espelhado seguem como a principal tendência de beleza por Imagem: Julian Photo Nail | Shutterstock
A clássica estampa de poá também pode brilhar nas unhas por Imagem: Divulgação | PALM Nail Bar
As unhas peroladas ganham ainda mais destaque na primavera por Imagem: Divulgação | PALM Nail Bar
Unhas quadradas por Reprodução
Unhas quadradas por Reprodução
Unhas quadradas por Reprodução
Unhas quadradas por Reprodução
Unhas quadradas por Reprodução
Unhas quadradas por Reprodução
Unhas quadradas por Reprodução
Unhas com efeito 3D tem se tornado cada vez mais populares por Imagem: Divulgação | PALM Nail Bar
O inverno também traz tendências para as unhas por Imagem: Huan N. Phan | Shutterstock
Marrons, vinhos e vermelhos ganham destaque nas unhas por Imagem: Sergey Golenko | Shutterstock
Unhas em pó são mais duráveis, ideais para quem tem uma rotina agitada por Imagem: Natkinzu | Shutterstock
Há diferentes tipos de alongamento para unhas por Imagem: Olena Rudo | Shutterstock

Tendência de unha para 2026: Unha curta preta por Reprodução/@mao.ge

  • O que passar nas unhas? A paleta de 2026

Não é só o formato que mudou; as cores deste ano estão entre sóbrias e minimalismo.

O branco do momento: O tom Cloud Dancer (um off-white leitoso) é a grande aposta da Pantone. É chique, translúcido e combina com tudo.

Chocolate é o novo preto: Marrons profundos e tons terrosos estão em todo lugar, trazendo sobriedade para as mãos.

Azul Futurista: Do cobalto vibrante ao azul gelado (Icy Blue), a estética fria está em alta.

Efeito "Soap Nails": O minimalismo venceu? Bases quase transparentes com muito brilho dão aquele aspecto de "unha limpa e saudável".

  • Dica: Procure por produtos que já venham com tratamento fortalecedor na fórmula. Assim, você embeleza e trata ao mesmo tempo.

