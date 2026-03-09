BELEZA

Tendências 2026: 5 formatos de unhas que você precisa testar para renovar o visual

Saiba quais são as apostas para este ano

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de março de 2026 às 15:44

Unhas com acabamento espelhado seguem como a principal tendência de beleza Crédito: Julian Photo Nail | Shutterstock

Mudar a cor ou desenho das unhas valoriza o formato dos dedos e ainda serve como inspiração para novas cores. Pensando nisso, reunimos algumas dicas e as tendencias que prometem bombar em 2026. Escolha a sua favorita:

Quadrada (A clássica): Ideal para quem não abre mão do comprimento curto ou médio. É moderna, passa uma imagem de limpeza e destaca tons escuros e vibrantes.

Redonda (A prova de quebras): Se você sofre com unhas lascando, esse é o seu formato. Ele respeita o desenho natural dos dedos e é o mais resistente para a correria do dia a dia.

Amendoada (Almond): A queridinha de 2026! Ela afunila suavemente, alongando visualmente as mãos. É elegante e perfeita para quem ama uma nail art discreta.

Stiletto: Longas e pontiagudas, as unhas stiletto geralmente passam uma imagem de ousadia e impacto.

Bailarina: Com a ponta reta e as laterais estreitas (lembrando a sapatilha de balé), esse formato é o equilíbrio perfeito entre o romântico e o moderno.

O que passar nas unhas? A paleta de 2026

Não é só o formato que mudou; as cores deste ano estão entre sóbrias e minimalismo.

O branco do momento: O tom Cloud Dancer (um off-white leitoso) é a grande aposta da Pantone. É chique, translúcido e combina com tudo.

Chocolate é o novo preto: Marrons profundos e tons terrosos estão em todo lugar, trazendo sobriedade para as mãos.

Azul Futurista: Do cobalto vibrante ao azul gelado (Icy Blue), a estética fria está em alta.

Efeito "Soap Nails": O minimalismo venceu? Bases quase transparentes com muito brilho dão aquele aspecto de "unha limpa e saudável".