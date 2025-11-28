Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

K-beauty: 5 tendências do skincare coreano para conhecer

Da "glass skin" aos cosméticos fermentados, confira os rituais de cuidados com a pele que conquistaram o mundo

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 17:04

K-beauty está moldando hábitos de beleza ao redor do mundo (Imagem: Utoimage | Shutterstock)
K-beauty está moldando hábitos de beleza ao redor do mundo Crédito: Imagem: Utoimage | Shutterstock

O universo do skincare coreano continua evoluindo e, mais do que isso, moldando hábitos de beleza ao redor do mundo. Muito além das famosas rotinas de 10 passos, a nova fase da K-beauty aposta em tecnologia de ponta, ingredientes biotecnológicos, texturas inovadoras e um ritual cada vez mais personalizado e sensorial.

Segundo dados do Banco de Dados de Estatísticas do Comércio de Mercadorias da ONU (UN Comtrade), as importações brasileiras de produtos de cuidados com a pele fabricados na Coreia do Sul cresceram impressionantes 57% em relação ao ano passado.

A dermatologista Raphaella Marques explica que o sucesso da K-beauty não está apenas na estética dos produtos, mas na filosofia holística por trás dos cuidados. “A beleza coreana enxerga a pele como um ecossistema vivo. O foco é fortalecer, equilibrar e prevenir, e não apenas corrigir danos depois que eles aparecem”, ressalta.

A seguir, Raphaella Marques elenca 5 tendências da rotina de cuidados coreana que estão conquistando o mundo. Confira!

1.⁠ Skin minimalism: o minimalismo que trata de verdade

Menos passos, mais eficiência. O skin minimalism prioriza produtos multifuncionais que hidratam , tratam e protegem a barreira cutânea. “O consumidor está buscando simplicidade sem abrir mão de tecnologia. A K-beauty oferece exatamente isso”, afirma a dermatologista.

2.⁠ Ingredientes fermentados: os &#8220;probióticos&#8221; da pele

A fermentação aumenta a absorção dos ativos e potencializa os efeitos calmantes e antioxidantes. Essências e ampoules com arroz, soja e chás fermentados estão entre os mais populares, trazendo benefícios que vão além da hidratação.

Os géis hidratantes e emulsões ultrafluidas deixam a pele fresca, leve e luminosa (Imagem: New Africa | Shutterstock)
Os géis hidratantes e emulsões ultrafluidas deixam a pele fresca, leve e luminosa Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

3.⁠ Texturas leves e gelificadas

Climas tropicais, como o do Brasil, impulsionam a preferência por géis hidratantes e emulsões ultrafluidas, que deixam a pele fresca, leve e luminosa, mesmo em dias mais quentes.

4.⁠ Glass skin 2.0

A famosa pele “de vidro” ganhou um upgrade: agora o foco é o brilho saudável ( glazed finish ), resultado de hidratação intensa e ativos como niacinamida, centella asiática e ceramidas.

5.⁠ Sunscreen innovation

Filtros híbridos e fórmulas com alta estabilidade UV continuam revolucionando o mercado. Os protetores coreanos, conhecidos por suas texturas imperceptíveis e confortáveis, conquistam até quem nunca teve o hábito de usar protetor solar.

Poder do skincare coreano

A K-beauty transformou o skincare em um ritual acessível, tecnológico e divertido, além de incentivar o autocuidado. Para a dermatologista Raphaella Marques, essas tendências continuarão a crescer no Brasil. “Vejo pacientes cada vez mais interessados em entender do que a pele realmente precisa. A influência coreana tem esse poder e veio para ficar”, conclui.

Por Fabiana Braga

Mais recentes

Imagem - Decoração de fim de ano: aplique o Feng Shui para começar bem 2026

Decoração de fim de ano: aplique o Feng Shui para começar bem 2026
Imagem - 5 truques para arrumar o cabelo de forma prática no dia a dia

5 truques para arrumar o cabelo de forma prática no dia a dia
Imagem - Pratos leves: 4 receitas saudáveis para emagrecer até o verão

Pratos leves: 4 receitas saudáveis para emagrecer até o verão

MAIS LIDAS

Imagem - Mãe de Mel Maia é encontrada morta aos 53 anos no Rio; família pede privacidade
01

Mãe de Mel Maia é encontrada morta aos 53 anos no Rio; família pede privacidade

Imagem - Ivete Sangalo e Daniel terminaram há seis meses, diz jornalista
02

Ivete Sangalo e Daniel terminaram há seis meses, diz jornalista

Imagem - Dia de virada! Áries, Touro, Gêmeos e Capricórnio recebem uma onda poderosa de sorte e clareza nesta sexta (28 de novembro)
03

Dia de virada! Áries, Touro, Gêmeos e Capricórnio recebem uma onda poderosa de sorte e clareza nesta sexta (28 de novembro)

Imagem - Ivete faz primeira aparição após término com Daniel Cady, é ovacionada por fãs e recebe presente
04

Ivete faz primeira aparição após término com Daniel Cady, é ovacionada por fãs e recebe presente