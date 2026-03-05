Acesse sua conta
Exposição de arte afro-indígena celebra o feminino na Chapada Diamantina

Evento especial com visita guiada e encontro musical ocorre neste sábado (7)

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 5 de março de 2026 às 20:36

Exposição é em homenagem aos dia das mulheres Crédito: Redes Sociais

Em celebração ao mês dedicado às mulheres, a Yúna Galeria abriga a exposição “Ewà Tirè Òkè” no espaço Kilumbu Criativo Cazulo Amarelo, localizado na estrada entre a cidade de Palmeiras e o distrito do Vale do Capão, na Chapada Diamantina. A iniciativa propõe uma imersão na ancestralidade feminina através das artes visuais e da valorização de identidades afro-indígenas.

Neste sábado (7), a partir das 16h, o espaço realiza uma programação especial com visita guiada pela curadora Jùjú Nsaa, artista que assina parte das obras da mostra, e o encontro musical do "Côco da Lua Cheia".

A exposição é composta por obras de duas artistas residentes na região. Além de Jùjú Nsaa, que utiliza simbologias e mitologias das raízes afro-originárias em pinturas ritualísticas com tons de terra, lilás e azul, tem também o trabalho da multiartista Terrorzinho das Artes, com produções realizadas entre 2023 e 2025, que são caracterizadas por cores vibrantes e figuras estilizadas que mesclam o cotidiano ao surreal para abordar temas como identidade e espiritualidade.

A mostra busca fortalecer a autoimagem positiva e reafirmar a relevância dos saberes africanos e indígenas na construção de novos diálogos artísticos contemporâneos. A Yúna Galeria atua como um território de resistência cultural na Bahia, focando na difusão de narrativas que transcendem a questão de gênero para mergulhar em memórias coletivas e ancestrais.

Tags:

Cultura Exposição Artes Plásticas

