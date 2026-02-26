PROGRAMAÇÃO GRATUITA

Festival Pelourinho Cultural traz shows gratuitos de ícones da música baiana para o Centro Histórico

A programação de abertura nos próximos dias 6 e 7 reúne nomes como Ara Ketu e Banda Reflexu’s no Largo Quincas Berro d’Água

Flavia Azevedo

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 20:48

Grupo Àttooxxá Crédito: Divulgação

O Centro Histórico de Salvador se prepara para receber o Festival Pelourinho Cultural, um projeto que promete transformar a região em um grande palco a céu aberto durante todo o ano. A abertura oficial acontece nos dias 6 e 7 de março (sexta e sábado), a partir das 19h, no Largo Quincas Berro d’Água, com quatro apresentações gratuitas de ícones da música baiana.

A programação de abertura aposta na diversidade de estilos. Na sexta-feira (6), o público confere os shows de Chiclete com Banana e Ara Ketu. No sábado (7), o evento promove um encontro de gerações ao reunir o samba-reggae da Banda Reflexu’s e o pagodão eletrônico do grupo Àttooxxá. O objetivo central da iniciativa é promover o acesso democrático à cultura, além de estimular a ocupação e o desenvolvimento econômico de um dos maiores patrimônios históricos da Bahia.

Caetano Veloso e João Gomes no Pelourinho 1 de 5

Para os artistas participantes, a localização do festival é fundamental. Vocalista do Chiclete com Banana, o cantor Khill valorizou a escolha da banda para abrir o Festival. “É sempre especial tocar no Pelourinho, mas abrir um festival com essa proposta torna tudo ainda mais simbólico, e estar ali com o Chiclete, celebrando a música baiana, além de uma responsabilidade, é uma alegria imensa”, conta ele.

Chiclete com Banana Crédito: Divulgação

Para a cantora Tati Brito, da Banda Reflexu’s, o evento tem tudo a ver com a história do grupo. “A Banda Reflexu’s tem uma relação muito forte com a valorização da cultura afro-baiana e sempre fez da música um instrumento de consciência”, lembra Tati. “Por isso, participar de um festival no Pelourinho, que é um símbolo de resistência e identidade, tem um significado muito profundo pra gente”.

O projeto não se encerra com os shows iniciais. Ao longo do ano, o Festival Pelourinho Cultural oferecerá uma agenda contínua de oficinas de dança e de percussão. O cronograma dessas atividades será divulgado gradualmente.

SERVIÇO

Abertura do Festival Pelourinho Cultural

Datas: 6 e 7 de março, a partir das 19h

Local: Largo Quincas Berro d’Água, Pelourinho, Salvador

Acesso: Gratuito (sujeito à lotação dos espaços)

Programação:

Dia 6 (Sexta): Chiclete com Banana e Ara Ketu