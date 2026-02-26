PORTO SEGURO

Polícia investiga se corpo carbonizado encontrado em geladeira é de indígena desaparecida

Suspeito foi preso na quarta-feira (25)

Elaine Sanoli

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 22:17

Um homem foi preso por suspeita de ocultação de cadáver Crédito: Reprodução

Um corpo carbonizado foi encontrado na cidade de Porto Seguro, no sul do estado. A principal suspeita da polícia é de que a vítima seja uma mulher indígena que está desaparecida desde o dia 12 de fevereiro. Um homem foi preso nesta quarta-feira (25).

Segundo informações da Polícia Civil, o cadáver foi localizado em via pública, dentro de uma geladeira. No momento da descoberta, não foi possível identificar o sexo da vítima. O delegado plantonista determinou a realização imediata de exame de DNA para a identificação formal do corpo.

Investigações preliminares apontam que o cadáver pode ser de Rosiana Brito Alves, indígena da Aldeia de Coroa Vermelha, que está desaparecida.

Também nesta quarta-feira, agentes da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Porto Seguro (Deam/Porto Seguro) realizaram perícia na casa do ex-companheiro da vítima, identificado como João Marcelo, local onde Rosiana teria sido vista pela última vez. “Durante os trabalhos periciais, foi encontrada a porta de uma geladeira, elemento que reforça os indícios de que o corpo localizado no dia 14/02/2026 possa pertencer à vítima desaparecida”, informou a polícia.

Um homem identificado como João Gabriel Gonçalves dos Santos Silva foi preso em flagrante por envolvimento no crime de ocultação de cadáver. A reportagem não localizou contato da defesa do suspeito.