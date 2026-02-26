COZINHA CULTURAL

Festival do Dendê em Camaçari recebe Alex Atala e chefs da cozinha internacional para a 5ª edição

Evento acontece a partir de quarta-feira (4) com foco em gastronomia ancestral e intercâmbio cultural

Nauan Sacramento

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 21:21

Chef baiana Solange Borges estará ao lado de Alex Atala em 5º edição de feira culinaria em Camaçari Crédito: Divulgação

O município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, recebe a partir da próxima quarta-feira (4) a 5ª edição do Festival do Dendê. Idealizado pela chef Solange Borges, o evento de oito dias reunirá mais de 20 nomes da gastronomia nacional e internacional para celebrar a herança afro-brasileira por meio de técnicas tradicionais, como o uso do pilão e do fogão a lenha.

A abertura oficial do festival será marcada pelo lançamento do livro "Festival do Dendê". A obra, escrita por Solange Borges, busca registrar as narrativas e receitas que fundamentam o projeto "Culinária de Terreiro", que atua há 12 anos na região.

Festival do Dendê em Camaçari recebe Alex Atala e chefs da cozinha internacional para a 5ª edição

Para a idealizadora, o livro é uma ferramenta de afirmação política e cultural. "Precisamos registrar nossos saberes, assumir o protagonismo e construir as nossas próprias narrativas", afirma Solange, destacando a importância de comunidades tradicionais ocuparem o lugar de autoria na literatura gastronômica.

O festival promove um intercâmbio entre cozinhas de diversas nacionalidades, incluindo Camarões, Nigéria, Costa do Marfim, Colômbia e França. Entre os destaques da programação está o chef Alex Atala (Restaurante D.O.M.), detentor de duas estrelas Michelin, que participará do jantar de encerramento no dia 11 de março.

Atala ressalta que seu engajamento no projeto visa dar visibilidade ao legado sociocultural de Solange Borges. "O apoio de chefs pode abrir caminho para muitas outras boas atitudes que existem no entorno e que muitas vezes passam como invisíveis", declarou o chef paulista.