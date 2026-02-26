SUL DO ESTADO

Retroescavadeira usada para extração ilegal de madeira é apreendida em destino turístico da Bahia

Maquinário foi encontrado em atividade no município de Porto Seguro

Elaine Sanoli

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 20:33

Crime ambiental em Porto Seguro Crédito: Divulgação

Uma retroescavadeira foi apreendida na tarde da última quarta-feira (25), no sul da Bahia. A máquina foi encontrada próxima a uma estrada de ligação dos distritos de Arraial d’Ajuda e Trancoso, no município de Porto Seguro.



A retroescavadeira foi localizada durante uma ação da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Cippa), em apoio ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

As equipes receberam denúncias de um crime ambiental e se deslocaram pela estrada que liga Arraial d’Ajuda a Trancoso até uma área inserida na zona de amortecimento do Parque Nacional do Pau Brasil.

No local, a retroescavadeira foi encontrada ainda em funcionamento, realizando a extração ilegal de vegetação.