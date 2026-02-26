SAÚDE BAIANA

Hospital Santa Izabel entra em lista que avalia os melhores hospitais do mundo

Instituição alcançou a 38ª posição nacional no ranking da revista Newsweek

Nauan Sacramento

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 20:53

Vista aérea do Hospital Santa Izabel Crédito: Divulgação

O Hospital Santa Izabel foi citado no ranking World’s Best Hospitals 2026 [Melhores Hospitais do Mundo 2026, em tradução livre], elaborado pela revista norte-americana Newsweek. Entre os 120 hospitais brasileiros avaliados, a unidade conquistou o 38º lugar, consolidando-se em posições estratégicas nos recortes regional e setorial. A instituição se classificou como o segundo melhor hospital no estado da Bahia e primeiro entre os hospitais filantrópicos baianos.

Para representantes da unidade de saúde, o reconhecimento valida o compromisso da instituição com a excelência assistencial e sua forte atuação no campo da responsabilidade social. José Antônio Rodrigues Alves, provedor da Santa Casa de Misericórdia da Bahia, avalia que o selo internacional reflete a capacidade do hospital de se reinventar sem perder sua essência histórica. “Estar na vanguarda significa conhecer e aplicar as técnicas mais avançadas e seguras; significa preparar-se desde hoje para cuidar melhor do amanhã. É muito gratificante ver o pioneiro hospital baiano evoluir e ofertar um único padrão de alta qualidade a todos”, destacou.