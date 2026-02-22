Acesse sua conta
Qual o estado de saúde de Herson Capri? Ator sofre infarto e precisa adiar peça

O ator de 74 anos precisou suspender sessões de 'A Sabedoria dos Pais' por recomendação médica

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 20:46

Herson Capri
Herson Capri Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O ator Herson Capri, de 74 anos, sofreu um infarto nos últimos dias e precisou cancelar temporariamente as apresentações da peça A Sabedoria dos Pais. A notícia foi confirmada pela produção do espetáculo e pela assessoria do artista.

Segundo comunicado oficial, Capri já está recuperado e passa bem. Apesar do quadro estável, os médicos recomendaram que ele se afaste dos palcos neste momento, priorizando o descanso e a recuperação completa.

As sessões que aconteceriam entre os dias 26 de fevereiro e 1º de março, no Teatro Bradesco, em São Paulo, foram adiadas. A nova data de retorno está prevista para 5 de março.

A equipe responsável pela peça informou ainda que o público será contatado para remarcação ou orientações sobre os ingressos. Enquanto isso, fãs seguem enviando mensagens de apoio ao ator, que deve voltar em breve aos palcos.

  • Leia comunicado na íntegra:

A Aveia Cômica Produções Artísticas informa que as sessões dos dias 26, 27, 28 de fevereiro e 01 de março da peça “A Sabedoria dos Pais”, no Teatro Bradesco, foram adiadas por questões de saúde do ator Herson Capri. 

O ator sofreu um infarto, mas já se encontra completamente recuperado e passa bem. No entanto, por orientação e protocolos médicos, foi recomendado que ele não realize apresentações nestas datas, priorizando sua plena recuperação e segurança. A nova data de estreia do espetáculo será 05 de março.

A equipe de bilheteria entrará em contato para efetuar a troca dos ingressos para outra data da temporada ou orientar sobre demais procedimentos. Agradecemos imensamente a compreensão, o carinho e as mensagens de apoio. Em breve estaremos juntos para viver uma noite muito especial no teatro.

A equipe de bilheteria entrará em contato para efetuar a troca dos ingressos para outra data da temporada ou orientar sobre demais procedimentos. Agradecemos imensamente a compreensão, o carinho e as mensagens de apoio. Em breve estaremos juntos para viver uma noite muito especial no teatro.

