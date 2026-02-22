Ex-BBB Bil Araújo anuncia que será pai pela primeira vez: 'Maior milagre'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 22:05
A família vai aumentar! O ex-BBB Bil Araújo, de 34 anos, anunciou neste domingo (22) que será pai pela primeira vez. A novidade foi revelada ao lado da esposa, a cirurgiã-dentista Adriana Yanca, de 30, em uma publicação emocionante nas redes sociais.
No post, o casal reuniu registros de consultas médicas, exames e momentos de preparação para a chegada do bebê. Em uma das mensagens, eles celebraram: “Deus confiou a nós o maior milagre”. A gravidez, segundo os dois, era muito esperada.
Bil Araújo
Bil, que ficou conhecido nacionalmente após participar do Big Brother Brasil 21, está casado com Adriana desde março de 2025. Agora, eles dizem viver o início do capítulo mais especial da história a dois.
A notícia rapidamente movimentou os comentários. Amigos e fãs comemoraram a novidade, entre eles nomes como Tina Calamba e Sarah Andrade, que enviaram mensagens carinhosas ao casal.