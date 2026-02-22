Acesse sua conta
Ex-BBB Bil Araújo anuncia que será pai pela primeira vez: 'Maior milagre'

Influenciador e a cirurgiã-dentista Adriana Yanca compartilharam a novidade nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 22:05

Ex-BBB Bil Araújo anuncia que vai ser pai
Ex-BBB Bil Araújo e Adriana Yanca anunciam gravidez Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A família vai aumentar! O ex-BBB Bil Araújo, de 34 anos, anunciou neste domingo (22) que será pai pela primeira vez. A novidade foi revelada ao lado da esposa, a cirurgiã-dentista Adriana Yanca, de 30, em uma publicação emocionante nas redes sociais.

No post, o casal reuniu registros de consultas médicas, exames e momentos de preparação para a chegada do bebê. Em uma das mensagens, eles celebraram: “Deus confiou a nós o maior milagre”. A gravidez, segundo os dois, era muito esperada.

Bil, que ficou conhecido nacionalmente após participar do Big Brother Brasil 21, está casado com Adriana desde março de 2025. Agora, eles dizem viver o início do capítulo mais especial da história a dois.

A notícia rapidamente movimentou os comentários. Amigos e fãs comemoraram a novidade, entre eles nomes como Tina Calamba e Sarah Andrade, que enviaram mensagens carinhosas ao casal.

