Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste domingo (22) para ter sorte e prosperidade

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 06:00
Se você acordou com aquela sensação de que o tempo está passando mais devagar, aproveite. Neste domingo, 22 de fevereiro de 2026, a Lua segue confortável no signo de Touro, o lugar onde ela se sente em casa e mais poderosa. Sabe o que isso significa na prática? Que hoje a sorte não é fruto do acaso ou da correria, mas sim do merecimento e da paciência.
Com o Sol em Peixes e a Lua em Touro, temos o equilíbrio perfeito entre o "querer ganhar" e o "saber como fazer". É o dia do descanso produtivo: aquele churrasco em família ou o cuidado com a casa podem trazer o estalo necessário para o palpite vencedor. A regra de ouro hoje é: não tenha pressa. A fortuna gosta de quem sabe esperar o fruto amadurecer.
