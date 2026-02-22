ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste domingo (22) para ter sorte e prosperidade

Veja o que os astros reservam para o seu signo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 06:00

Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Se você acordou com aquela sensação de que o tempo está passando mais devagar, aproveite. Neste domingo, 22 de fevereiro de 2026, a Lua segue confortável no signo de Touro, o lugar onde ela se sente em casa e mais poderosa. Sabe o que isso significa na prática? Que hoje a sorte não é fruto do acaso ou da correria, mas sim do merecimento e da paciência.

Com o Sol em Peixes e a Lua em Touro, temos o equilíbrio perfeito entre o "querer ganhar" e o "saber como fazer". É o dia do descanso produtivo: aquele churrasco em família ou o cuidado com a casa podem trazer o estalo necessário para o palpite vencedor. A regra de ouro hoje é: não tenha pressa. A fortuna gosta de quem sabe esperar o fruto amadurecer.

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

Áries (21/03 a 20/04)



O domingo pede que você saia um pouco do modo "ataque" e foque na segurança. No amor, vale mais um gesto concreto do que mil promessas. Use o dia para planejar o orçamento da semana; sua mente está afiada para enxergar onde o dinheiro está rendendo mais. Números da sorte: 14, 32, 58

Touro (20/04 a 20/05)

A Lua está "em casa" no seu signo, e isso te deixa com um brilho especial. Sua autoestima está lá no alto, o que atrai coisas boas naturalmente. Se tiver que colocar a mão na massa hoje, sua persistência será o seu maior trunfo para concluir qualquer tarefa.

A Lua está "em casa" no seu signo, e isso te deixa com um brilho especial. Sua autoestima está lá no alto, o que atrai coisas boas naturalmente. Se tiver que colocar a mão na massa hoje, sua persistência será o seu maior trunfo para concluir qualquer tarefa. Números da sorte: 3, 20, 44

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Hoje o barulho lá fora te cansa. Você vai preferir o silêncio e a paz de um momento a dois ou consigo mesmo. Guarde seus planos financeiros a sete chaves por enquanto; é fase de gestação, não de anúncio.



Hoje o barulho lá fora te cansa. Você vai preferir o silêncio e a paz de um momento a dois ou consigo mesmo. Guarde seus planos financeiros a sete chaves por enquanto; é fase de gestação, não de anúncio. Números da sorte: 10, 18, 53

Câncer (21/06 - 22/07)

Estar perto de gente leal é o que vai te dar segurança hoje. Amigos de longa data podem trazer conselhos valiosos sobre investimentos. O apoio de quem você confia é o alicerce para sua tranquilidade emocional.



Estar perto de gente leal é o que vai te dar segurança hoje. Amigos de longa data podem trazer conselhos valiosos sobre investimentos. O apoio de quem você confia é o alicerce para sua tranquilidade emocional. Números da sorte: 7, 25, 39

Leão (23/07 a 22/08)

As ambições não param nem no domingo, né? Mas cuidado para não ignorar quem está ao seu lado. Dedique tempo de qualidade ao par. No trabalho, planeje como quer que sua imagem brilhe a partir de amanhã.

As ambições não param nem no domingo, né? Mas cuidado para não ignorar quem está ao seu lado. Dedique tempo de qualidade ao par. No trabalho, planeje como quer que sua imagem brilhe a partir de amanhã. Números da sorte: 11, 28, 60

Virgem (23/08 a 22/09)

Sua mente está buscando horizontes mais largos, mas com os pés no chão. Excelente dia para estudar algo técnico ou planejar aquela expansão que você tanto quer. Uma conversa madura com o parceiro pode selar planos de longo prazo.



Sua mente está buscando horizontes mais largos, mas com os pés no chão. Excelente dia para estudar algo técnico ou planejar aquela expansão que você tanto quer. Uma conversa madura com o parceiro pode selar planos de longo prazo. Números da sorte: 4, 21, 47

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Libra (23/09 a 22/10)

O clima hoje é de "olho no olho". Você quer profundidade e segurança emocional. No lado financeiro, é um bom momento para organizar papéis de seguros ou finanças da família. A ordem traz clareza.



O clima hoje é de "olho no olho". Você quer profundidade e segurança emocional. No lado financeiro, é um bom momento para organizar papéis de seguros ou finanças da família. A ordem traz clareza. Números da sorte: 13, 31, 55

Escorpião (23/10 a 21/11)

Com a Lua no seu signo oposto, o outro é a sua prioridade. Ótimo dia para fazer as pazes ou firmar uma parceria importante. Ouça mais e fale menos; a cooperação vai te levar mais longe do que a teimosia.



Com a Lua no seu signo oposto, o outro é a sua prioridade. Ótimo dia para fazer as pazes ou firmar uma parceria importante. Ouça mais e fale menos; a cooperação vai te levar mais longe do que a teimosia. Números da sorte: 8, 26, 41



O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Sagitário (22/11 a 21/12)

O amor hoje se mostra no cuidado com o dia a dia. Resolver aquela pendência em casa para o par vai valer mais do que qualquer declaração. Organize sua agenda da semana agora para colher os lucros depois.

O amor hoje se mostra no cuidado com o dia a dia. Resolver aquela pendência em casa para o par vai valer mais do que qualquer declaração. Organize sua agenda da semana agora para colher os lucros depois. Números da sorte: 6, 24, 42

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Domingo promete prazer e criatividade. Seu charme está discreto, mas muito magnético. Use seus talentos manuais ou artísticos hoje; eles podem render frutos financeiros no futuro.



Domingo promete prazer e criatividade. Seu charme está discreto, mas muito magnético. Use seus talentos manuais ou artísticos hoje; eles podem render frutos financeiros no futuro. Números da sorte: 12, 30, 50

A criança de cada signo 1 de 13

Aquário (20/01 a 18/02)



O seu refúgio hoje é o sofá de casa. Curta o aconchego do seu lar e a companhia da família. Se você trabalha em home office, aproveite para deixar seu cantinho mais confortável. O bem-estar vem da base. Números da sorte: 4, 16, 34