Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste domingo (22) para ter sorte e prosperidade

Veja o que os astros reservam para o seu signo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 06:00

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Se você acordou com aquela sensação de que o tempo está passando mais devagar, aproveite. Neste domingo, 22 de fevereiro de 2026, a Lua segue confortável no signo de Touro, o lugar onde ela se sente em casa e mais poderosa. Sabe o que isso significa na prática? Que hoje a sorte não é fruto do acaso ou da correria, mas sim do merecimento e da paciência.

Com o Sol em Peixes e a Lua em Touro, temos o equilíbrio perfeito entre o "querer ganhar" e o "saber como fazer". É o dia do descanso produtivo: aquele churrasco em família ou o cuidado com a casa podem trazer o estalo necessário para o palpite vencedor. A regra de ouro hoje é: não tenha pressa. A fortuna gosta de quem sabe esperar o fruto amadurecer.

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

  • Áries (21/03 a 20/04)
    • O domingo pede que você saia um pouco do modo "ataque" e foque na segurança. No amor, vale mais um gesto concreto do que mil promessas. Use o dia para planejar o orçamento da semana; sua mente está afiada para enxergar onde o dinheiro está rendendo mais.
  • Números da sorte: 14, 32, 58

  • Touro (20/04 a 20/05)
    A Lua está "em casa" no seu signo, e isso te deixa com um brilho especial. Sua autoestima está lá no alto, o que atrai coisas boas naturalmente. Se tiver que colocar a mão na massa hoje, sua persistência será o seu maior trunfo para concluir qualquer tarefa.
  • Números da sorte: 3, 20, 44

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    Hoje o barulho lá fora te cansa. Você vai preferir o silêncio e a paz de um momento a dois ou consigo mesmo. Guarde seus planos financeiros a sete chaves por enquanto; é fase de gestação, não de anúncio.
  • Números da sorte: 10, 18, 53

  • Câncer (21/06 - 22/07)
    Estar perto de gente leal é o que vai te dar segurança hoje. Amigos de longa data podem trazer conselhos valiosos sobre investimentos. O apoio de quem você confia é o alicerce para sua tranquilidade emocional.
  • Números da sorte: 7, 25, 39

  • Leão (23/07 a 22/08)
    As ambições não param nem no domingo, né? Mas cuidado para não ignorar quem está ao seu lado. Dedique tempo de qualidade ao par. No trabalho, planeje como quer que sua imagem brilhe a partir de amanhã.
  • Números da sorte: 11, 28, 60

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    Sua mente está buscando horizontes mais largos, mas com os pés no chão. Excelente dia para estudar algo técnico ou planejar aquela expansão que você tanto quer. Uma conversa madura com o parceiro pode selar planos de longo prazo.
  • Números da sorte: 4, 21, 47

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

  • Libra (23/09 a 22/10)
    O clima hoje é de "olho no olho". Você quer profundidade e segurança emocional. No lado financeiro, é um bom momento para organizar papéis de seguros ou finanças da família. A ordem traz clareza.
  • Números da sorte: 13, 31, 55

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    Com a Lua no seu signo oposto, o outro é a sua prioridade. Ótimo dia para fazer as pazes ou firmar uma parceria importante. Ouça mais e fale menos; a cooperação vai te levar mais longe do que a teimosia.
  • Números da sorte: 8, 26, 41

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    O amor hoje se mostra no cuidado com o dia a dia. Resolver aquela pendência em casa para o par vai valer mais do que qualquer declaração. Organize sua agenda da semana agora para colher os lucros depois.
  • Números da sorte: 6, 24, 42

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    Domingo promete prazer e criatividade. Seu charme está discreto, mas muito magnético. Use seus talentos manuais ou artísticos hoje; eles podem render frutos financeiros no futuro.
  • Números da sorte: 12, 30, 50

A criança de cada signo

A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
1 de 13
A criança de cada signo por Reprodução

  • Aquário (20/01 a 18/02)
    • O seu refúgio hoje é o sofá de casa. Curta o aconchego do seu lar e a companhia da família. Se você trabalha em home office, aproveite para deixar seu cantinho mais confortável. O bem-estar vem da base.
  • Números da sorte: 4, 16, 34

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    Com o Sol no seu signo, você brilha, mas a Lua em Touro te ajuda a falar de forma clara e prática. Ótimo dia para passear em lugares bonitos ou resolver questões simples com vizinhos e parentes.
  • Números da sorte: 13, 31, 48

