ASTROLOGIA

Hoje (22 de fevereiro), o silêncio revela o que precisa ser ajustado e decisões internas começam a mudar seus próximos caminhos

O domingo traz consciência emocional e pequenas viradas internas. Nem tudo pede ação imediata, mas tudo pede atenção

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 03:00

Signos Crédito: Shutterstock/Reprodução

Hoje, dia 22 de fevereiro, a energia é mais sensível e estratégica ao mesmo tempo. É um dia para observar padrões, perceber onde você tem insistido além do necessário e onde precisa se posicionar com mais clareza. Nem todas as mudanças serão externas. Algumas começam dentro, em decisões silenciosas que alteram completamente o rumo das próximas semanas.

Áries

Hoje, desacelerar será mais produtivo do que insistir. Existe algo que precisa ser revisto antes de você avançar com força total. Use o dia para ajustar estratégia e não para forçar resultados.

Dica cósmica: reveja um plano antes de dar o próximo passo.

Touro

Questões emocionais podem pedir mais maturidade. Evite guardar incômodos. Uma conversa honesta, mesmo que simples, pode trazer leveza inesperada.

Dica cósmica: expresse o que sente com calma e firmeza.

Gêmeos

Sua mente estará inquieta, mas nem toda ideia precisa ser colocada em prática hoje. Selecione o que realmente tem potencial e deixe o restante amadurecer.

Dica cósmica: escolha qualidade em vez de quantidade.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Câncer

Hoje você pode perceber algo que vinha ignorando. Um detalhe emocional ou uma atitude repetida merece atenção. Reconhecer isso já é metade da mudança.

Dica cósmica: não fuja de uma percepção importante.

Leão

O dia pede equilíbrio entre orgulho e sensibilidade. Ouvir mais e reagir menos pode fortalecer vínculos importantes. Nem toda liderança precisa ser imposta.

Dica cósmica: pratique escuta ativa antes de responder.

Virgem

Você pode sentir vontade de organizar tudo ao seu redor, mas talvez precise organizar primeiro seus próprios pensamentos. Priorize clareza interna antes de agir externamente.

Dica cósmica: escreva o que está te incomodando para ganhar perspectiva.

O erro que cada signo mais comete nas relações 1 de 12

Libra

Uma decisão pode estar mais próxima do que você imagina. Evitar escolher também é uma escolha. Hoje, confie mais na sua percepção.

Dica cósmica: pare de adiar o que já está claro.

Escorpião

Intensidade emocional em alta. Use essa energia para transformar algo que já não faz sentido. Encerrar ciclos também é um ato de poder.

Dica cósmica: desapegue do que está drenando sua força.

Sagitário

Hoje o universo pede responsabilidade com seus próprios desejos. Antes de buscar algo novo, pergunte-se se está cuidando bem do que já conquistou.

Dica cósmica: valorize o que já faz parte da sua vida.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado 1 de 12

Capricórnio

Você pode sentir necessidade de controlar situações, mas o dia ensina que nem tudo depende de você. Confiança também é maturidade.

Dica cósmica: solte o que não está sob seu controle.

Aquário

Uma nova perspectiva pode surgir de uma conversa inesperada. Mantenha a mente aberta. Nem sempre a resposta vem da lógica, às vezes vem da troca.

Dica cósmica: permita-se ouvir opiniões diferentes da sua.

Peixes

Sensibilidade elevada. Use isso como ferramenta e não como fragilidade. Intuição estará mais forte, principalmente em assuntos afetivos.