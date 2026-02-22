Acesse sua conta
Hoje (22 de fevereiro), o silêncio revela o que precisa ser ajustado e decisões internas começam a mudar seus próximos caminhos

O domingo traz consciência emocional e pequenas viradas internas. Nem tudo pede ação imediata, mas tudo pede atenção

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 03:00

Signos
Signos Crédito: Shutterstock/Reprodução

Hoje, dia 22 de fevereiro, a energia é mais sensível e estratégica ao mesmo tempo. É um dia para observar padrões, perceber onde você tem insistido além do necessário e onde precisa se posicionar com mais clareza. Nem todas as mudanças serão externas. Algumas começam dentro, em decisões silenciosas que alteram completamente o rumo das próximas semanas.

Áries

Hoje, desacelerar será mais produtivo do que insistir. Existe algo que precisa ser revisto antes de você avançar com força total. Use o dia para ajustar estratégia e não para forçar resultados.

Dica cósmica: reveja um plano antes de dar o próximo passo.

Touro

Questões emocionais podem pedir mais maturidade. Evite guardar incômodos. Uma conversa honesta, mesmo que simples, pode trazer leveza inesperada.

Dica cósmica: expresse o que sente com calma e firmeza.

Gêmeos

Sua mente estará inquieta, mas nem toda ideia precisa ser colocada em prática hoje. Selecione o que realmente tem potencial e deixe o restante amadurecer.

Dica cósmica: escolha qualidade em vez de quantidade.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

Câncer

Hoje você pode perceber algo que vinha ignorando. Um detalhe emocional ou uma atitude repetida merece atenção. Reconhecer isso já é metade da mudança.

Dica cósmica: não fuja de uma percepção importante.

Leão

O dia pede equilíbrio entre orgulho e sensibilidade. Ouvir mais e reagir menos pode fortalecer vínculos importantes. Nem toda liderança precisa ser imposta.

Dica cósmica: pratique escuta ativa antes de responder.

Virgem

Você pode sentir vontade de organizar tudo ao seu redor, mas talvez precise organizar primeiro seus próprios pensamentos. Priorize clareza interna antes de agir externamente.

Dica cósmica: escreva o que está te incomodando para ganhar perspectiva.

O erro que cada signo mais comete nas relações

Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Se apega demais à rotina e sufoca a relação sem perceber. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Some emocionalmente quando sente pressão. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Exige segurança antes de oferecê-la. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Quer ser prioridade até quando não se doa da mesma forma. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Critica mais do que acolhe. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Evita conflitos e acaba guardando tudo. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Interpreta demais o silêncio do outro. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Foge quando a relação pede profundidade. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Coloca trabalho acima de tudo. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Mantém distância emocional excessiva. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Idealiza tanto que ignora sinais óbvios. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução

Libra

Uma decisão pode estar mais próxima do que você imagina. Evitar escolher também é uma escolha. Hoje, confie mais na sua percepção.

Dica cósmica: pare de adiar o que já está claro.

Escorpião

Intensidade emocional em alta. Use essa energia para transformar algo que já não faz sentido. Encerrar ciclos também é um ato de poder.

Dica cósmica: desapegue do que está drenando sua força.

Sagitário

Hoje o universo pede responsabilidade com seus próprios desejos. Antes de buscar algo novo, pergunte-se se está cuidando bem do que já conquistou.

Dica cósmica: valorize o que já faz parte da sua vida.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução

Capricórnio

Você pode sentir necessidade de controlar situações, mas o dia ensina que nem tudo depende de você. Confiança também é maturidade.

Dica cósmica: solte o que não está sob seu controle.

Aquário

Uma nova perspectiva pode surgir de uma conversa inesperada. Mantenha a mente aberta. Nem sempre a resposta vem da lógica, às vezes vem da troca.

Dica cósmica: permita-se ouvir opiniões diferentes da sua.

Peixes

Sensibilidade elevada. Use isso como ferramenta e não como fragilidade. Intuição estará mais forte, principalmente em assuntos afetivos.

Dica cósmica: confie no primeiro pressentimento que surgir hoje.

