Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mulher que teve os dois filhos assassinados por marido fala sobre luto e relação abusiva: 'Disse que meu futuro seria de tristeza e solidão'

Delegada vítima de violência vicária diz que culpar mães é falta de humanidade

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 13:32

Delegada Amanda Souza
Delegada Amanda Souza Crédito: Reprodução

A delegada Amanda Souza, da Polícia Civil de Belém, no Pará, voltou a falar sobre o assassinato dos dois filhos, crime cometido pelo ex-companheiro em 10 de julho de 2023. Ao comentar o caso semelhante ocorrido em Itumbiara, ela criticou comentários nas redes sociais que responsabilizam mães por crimes cometidos pelos pais e classificou esse tipo de julgamento como falta de humanidade.

Segundo Amanda, ela decidiu encerrar o relacionamento em dezembro de 2022 após perceber que o comportamento do então companheiro se tornava cada vez mais ciumento e agressivo. Meses depois, em julho de 2023, ele matou os dois filhos do casal.

“Em dezembro [de 2022], diante de todo o ciúme que ele estava demonstrando de forma muito doentia, estava ficando cada vez pior, eu coloco fim ao relacionamento, porque vejo que não tinha mais como manter aquela relação. E aí, em julho de 2023, ele tira a vida dos nossos dois filhos.”

A delegada afirma que reviveu o próprio trauma ao ler as notícias sobre o caso de Itumbiara, onde o secretário municipal Thales Machado matou os dois filhos e, em seguida, tirou a própria vida. O que mais a abalou, segundo ela, foram os ataques direcionados à mãe das crianças.

Secretário atirou nos filhos e se matou

Thales Alves Naves Machado por Reprodução
Thales Alves Naves Machado com os filhos por Reprodução
Thales Alves Naves Machado por Reprodução
Thales Alves Naves Machado matou filho Miguel por Reprodução
Thales Alves Naves Machado atirou nos filhos e se matou por Reprodução
1 de 5
Thales Alves Naves Machado por Reprodução

Violência vicária

O caso de Amanda é enquadrado como violência vicária, termo usado para descrever situações em que o agressor atinge os filhos ou pessoas próximas com o objetivo de provocar sofrimento emocional à mulher.

Ela relembra o dia do crime e a ligação que recebeu do ex-companheiro horas depois de ele ter publicado uma mensagem em tom ameaçador.

Leia mais

Imagem - Mãe e coleguinhas aparecem abalados em missa de 7º dia de filhos mortos pelo próprio pai em Itumbiara

Mãe e coleguinhas aparecem abalados em missa de 7º dia de filhos mortos pelo próprio pai em Itumbiara

Imagem - 'Ele não matou por amor, matou por controle', diz delegada sobre caso de secretário de Itumbiara

'Ele não matou por amor, matou por controle', diz delegada sobre caso de secretário de Itumbiara

Imagem - Comoção marca enterro de menino morto pelo pai em Itumbiara; irmão segue internado

Comoção marca enterro de menino morto pelo pai em Itumbiara; irmão segue internado

“Ele escreve uma mensagem na manhã dizendo que o meu futuro seria de tristeza e solidão. Eu vou para a delegacia trabalhar e aí quando dá quatro horas da tarde, ele me liga e nessa ligação ele me fala: ‘Parabéns, você conseguiu o que você queria. Eu matei os seus dois filhos’. E nesse momento eu peguei a chave do meu carro, fui correndo para minha casa, não como delegada de polícia, mas como a mãe desesperada na tentativa de que aquela ligação fosse mais uma vez uma chantagem emocional. Mas aí eu percebi que não. A cena era real. Eu fui a primeira a chegar e estava lá diante de toda essa atrocidade, de toda essa crueldade que ele conseguiu fazer com os próprios filhos”, disse à BBC.

Sobrevivência e propósito

Questionada sobre como conseguiu seguir em frente, Amanda diz que transformou a frase usada pelo agressor em combustível para continuar vivendo.

“A frase que ele usou para me destruir, que é ‘meu futuro seria de tristeza e solidão’, essa mesma frase eu usei para me manter de pé, porque eu não podia dar a ele a vitória que ele queria. Eu não podia admitir que um homem entrasse na minha vida e ditasse o meu destino.”

Ela afirma que decidiu tornar pública a própria história para alertar outras mulheres sobre sinais de relacionamentos abusivos.

“Com toda a certeza. Eu vivi durante 20 anos um relacionamento abusivo e eu não consegui enxergar que eu estava. Então algumas pessoas já conseguem identificar alguns sinais e conseguem se livrar de relacionamentos abusivos. Isso para mim é muito importante. Significa que a gente está conseguindo salvar outras vidas. O meu objetivo é fazer com que a minha história sirva de alerta.”

A delegada reforça que responsabilizar mães por crimes cometidos pelos pais aprofunda o sofrimento de quem já vive uma perda irreparável e defende mais informação e empatia ao tratar casos de violência contra mulheres e crianças.

Mais recentes

Imagem - Reviravolta amorosa e dinheiro inesperado agitam o domingo (22 de fevereiro): 3 signos entram em virada decisiva

Reviravolta amorosa e dinheiro inesperado agitam o domingo (22 de fevereiro): 3 signos entram em virada decisiva
Imagem - BBB 26: Chaiany vai para o Paredão e rival ganha imunidade em dinâmica do Big Fone

BBB 26: Chaiany vai para o Paredão e rival ganha imunidade em dinâmica do Big Fone
Imagem - Desfile das Campeãs 2026: veja onde será transmitido, horário e ordem das escolas de samba no desfile

Desfile das Campeãs 2026: veja onde será transmitido, horário e ordem das escolas de samba no desfile

MAIS LIDAS

Imagem - Ponto da Moda abre inscrições para curso profissionalizante gratuito de Costura Industrial
01

Ponto da Moda abre inscrições para curso profissionalizante gratuito de Costura Industrial

Imagem - Pessoas nascidas nestes 4 anos específicos são consideradas as mais interessantes do zodíaco
02

Pessoas nascidas nestes 4 anos específicos são consideradas as mais interessantes do zodíaco

Imagem - Prefeitura de Salvador abre seleção para Monitor Escolar com 60 vagas
03

Prefeitura de Salvador abre seleção para Monitor Escolar com 60 vagas

Imagem - Quem criou o Carnaval da Barra? Conheça a verdadeira origem do circuito e quem foi o pioneiro
04

Quem criou o Carnaval da Barra? Conheça a verdadeira origem do circuito e quem foi o pioneiro