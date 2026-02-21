Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mãe e coleguinhas aparecem abalados em missa de 7º dia de filhos mortos pelo próprio pai em Itumbiara

Cerimônia teve presença do prefeito Dione Araújo e da mãe das crianças, com homenagens e caminhada em apoio à família

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 12:54

Mãe dos meninos foi amparada
Mãe dos meninos foi amparada Crédito: Reprodução

A missa de 7º dia de Miguel Araújo Machado, de 12 anos, e Benício Araújo Machado, de 8, foi marcada por homenagens, orações e uma caminhada pelas ruas de Itumbiara. Os irmãos morreram após serem baleados dentro de casa pelo pai, o então secretário municipal Thales Machado. Familiares, amigos e colegas de escola usaram roupas brancas durante a cerimônia, realizada na quinta-feira (19).

Secretário atirou nos filhos e se matou

Thales Alves Naves Machado por Reprodução
Thales Alves Naves Machado com os filhos por Reprodução
Thales Alves Naves Machado por Reprodução
Thales Alves Naves Machado matou filho Miguel por Reprodução
Thales Alves Naves Machado atirou nos filhos e se matou por Reprodução
1 de 5
Thales Alves Naves Machado por Reprodução

A celebração ocorreu em uma igreja católica da cidade e contou com a presença do prefeito Dione Araújo, avô dos meninos, e da mãe das crianças, Sarah Araújo. Amigos da escola participaram vestindo camisetas com fotos de Miguel e Benício. Ao fim da missa, um grupo de mães percorreu ruas próximas em gesto de solidariedade à família.

Relembre o caso

O crime aconteceu em 11 de fevereiro, na residência da família. De acordo com a Polícia Civil de Goiás, Thales Machado atirou contra os dois filhos e, em seguida, tirou a própria vida. Miguel morreu no mesmo dia. Benício chegou a ser socorrido, passou por cirurgia e ficou internado, mas não resistiu aos ferimentos dois dias depois.

Leia mais

Imagem - 'Ele não matou por amor, matou por controle', diz delegada sobre caso de secretário de Itumbiara

'Ele não matou por amor, matou por controle', diz delegada sobre caso de secretário de Itumbiara

Imagem - Salário de R$ 19 mil e genro do prefeito: quem era o secretário que matou o filho em Itumbiara

Salário de R$ 19 mil e genro do prefeito: quem era o secretário que matou o filho em Itumbiara

Imagem - 'Ficamos consternados', diz governador após assassinato de netos de prefeito de Itumbiara

'Ficamos consternados', diz governador após assassinato de netos de prefeito de Itumbiara

Segundo a investigação, não há indícios de participação de outras pessoas. O caso é tratado como duplo homicídio seguido de morte do autor. A mãe das crianças estava viajando no momento do ocorrido.

Horas antes do crime, o secretário publicou nas redes sociais uma mensagem em tom de despedida, que foi apagada posteriormente. A família soube do ocorrido após a publicação chamar a atenção de parentes.

Mais recentes

Imagem - Reviravolta amorosa e dinheiro inesperado agitam o domingo (22 de fevereiro): 3 signos entram em virada decisiva

Reviravolta amorosa e dinheiro inesperado agitam o domingo (22 de fevereiro): 3 signos entram em virada decisiva
Imagem - BBB 26: Chaiany vai para o Paredão e rival ganha imunidade em dinâmica do Big Fone

BBB 26: Chaiany vai para o Paredão e rival ganha imunidade em dinâmica do Big Fone
Imagem - Desfile das Campeãs 2026: veja onde será transmitido, horário e ordem das escolas de samba no desfile

Desfile das Campeãs 2026: veja onde será transmitido, horário e ordem das escolas de samba no desfile

MAIS LIDAS

Imagem - Ponto da Moda abre inscrições para curso profissionalizante gratuito de Costura Industrial
01

Ponto da Moda abre inscrições para curso profissionalizante gratuito de Costura Industrial

Imagem - Pessoas nascidas nestes 4 anos específicos são consideradas as mais interessantes do zodíaco
02

Pessoas nascidas nestes 4 anos específicos são consideradas as mais interessantes do zodíaco

Imagem - Prefeitura de Salvador abre seleção para Monitor Escolar com 60 vagas
03

Prefeitura de Salvador abre seleção para Monitor Escolar com 60 vagas

Imagem - Quem criou o Carnaval da Barra? Conheça a verdadeira origem do circuito e quem foi o pioneiro
04

Quem criou o Carnaval da Barra? Conheça a verdadeira origem do circuito e quem foi o pioneiro