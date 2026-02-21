TRAGÉDIA

Mãe e coleguinhas aparecem abalados em missa de 7º dia de filhos mortos pelo próprio pai em Itumbiara

Cerimônia teve presença do prefeito Dione Araújo e da mãe das crianças, com homenagens e caminhada em apoio à família

Fernanda Varela

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 12:54

Mãe dos meninos foi amparada Crédito: Reprodução

A missa de 7º dia de Miguel Araújo Machado, de 12 anos, e Benício Araújo Machado, de 8, foi marcada por homenagens, orações e uma caminhada pelas ruas de Itumbiara. Os irmãos morreram após serem baleados dentro de casa pelo pai, o então secretário municipal Thales Machado. Familiares, amigos e colegas de escola usaram roupas brancas durante a cerimônia, realizada na quinta-feira (19).

A celebração ocorreu em uma igreja católica da cidade e contou com a presença do prefeito Dione Araújo, avô dos meninos, e da mãe das crianças, Sarah Araújo. Amigos da escola participaram vestindo camisetas com fotos de Miguel e Benício. Ao fim da missa, um grupo de mães percorreu ruas próximas em gesto de solidariedade à família.

Relembre o caso

O crime aconteceu em 11 de fevereiro, na residência da família. De acordo com a Polícia Civil de Goiás, Thales Machado atirou contra os dois filhos e, em seguida, tirou a própria vida. Miguel morreu no mesmo dia. Benício chegou a ser socorrido, passou por cirurgia e ficou internado, mas não resistiu aos ferimentos dois dias depois.

Segundo a investigação, não há indícios de participação de outras pessoas. O caso é tratado como duplo homicídio seguido de morte do autor. A mãe das crianças estava viajando no momento do ocorrido.