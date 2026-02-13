Comoção marca enterro de menino morto pelo pai em Itumbiara; irmão segue internado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 11:37
O sepultamento de Miguel Araújo Machado, de 12 anos, reuniu familiares e amigos em um clima de profunda tristeza em Itumbiara, no sul de Goiás, na quinta-feira (12). O garoto morreu após ser atacado pelo próprio pai, que depois tirou a própria vida. O irmão mais novo, de 8 anos, também foi baleado e permanece hospitalizado, ao contrário do que informou inicialmente o CORREIO.
Miguel, filho mais velho da família, foi enterrado no Cemitério Avenida da Saudade, depois de ser velado na residência do avô. Ele ainda chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos, mas não resistiu aos ferimentos.
A investigação do caso está sob responsabilidade do Grupo de Homicídios de Itumbiara.
Secretário de prefeitura atira contra os dois filhos e mata um
Segundo a polícia, o autor do crime, Thales Naves Alves Machado, de 40 anos, matou o filho mais velho, feriu o caçula e tirou a própria vida na noite de quarta-feira (11). Ele era genro do prefeito Dione Araújo, filiado ao União Brasil, e ocupava o cargo de secretário municipal. Thales era casado havia cerca de 15 anos com a mãe das crianças.
Dor e choque durante despedida
O velório e o enterro foram marcados por relatos de incredulidade e tristeza entre moradores e amigos da família. Um conhecido declarou que a notícia abalou toda a comunidade. "Abalou a todos nós que éramos amigos próximos à família, infelizmente é uma tragédia", disse ao portal G1.
O caixão foi aberto por alguns minutos para que parentes e amigos pudessem se despedir. Moradores relataram que o crime pegou a todos de surpresa, deixando muitos "sem palavras".
O empresário Diones Silva, que conhecia Thales desde a época da escola, afirmou estar profundamente abalado. Pai de duas crianças próximas em idade às vítimas, ele resumiu o sentimento da comunidade: "Meu coração está partido".
Luto oficial e suspensão de serviços
Em comunicado, a Prefeitura de Itumbiara anunciou luto oficial de três dias a partir de quinta-feira (12). Durante esse período, serviços administrativos foram suspensos, assim como as aulas da rede municipal.
O governador Ronaldo Caiado e a primeira-dama Gracinha Caiado também se manifestaram, expressando solidariedade à família e à população da cidade.
Na nota, o governador ressaltou que episódios de violência dentro de casa, especialmente quando envolvem crianças, provocam dor coletiva e indignação social.