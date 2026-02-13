SORTE GRANDE

Bolão da Bahia fatura prêmio na Mega-Sena

Aposta feita em Feira de Santana acerta a quina enquanto prêmio principal acumula e pode chegar a R$ 62 milhões

Carol Neves

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 09:06

Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Um bolão registrado na Bahia garantiu um prêmio na Mega-Sena após acertar cinco dezenas no concurso 2.972, sorteado na noite de quinta-feira (12). A aposta foi feita fisicamente em uma casa lotérica de Feira de Santana e levou R$ 82.529,00, valor que será dividido entre 50 participantes.

O grupo apostou em sete números e conseguiu a chamada quina, ficando a um passo do prêmio máximo.

Enquanto isso, ninguém acertou as seis dezenas, fazendo com que o prêmio principal acumulasse novamente.



Números sorteados

As dezenas do concurso foram:

09 – 10 – 15 – 46 – 49 – 51

O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, responsável pelas loterias, 55 apostas em todo o país acertaram a quina, com prêmio individual de R$ 41.264,65 para apostas simples. Já a quadra teve 3.582 ganhadores, cada um recebendo R$ 1.044,39. Como o bolão baiano utilizou mais dezenas, o valor conquistado acabou sendo maior.

O valor recebido pelo bolão foi maior porque a aposta incluiu sete dezenas, e não apenas seis, como ocorre nos jogos simples. Com mais números no volante, o sistema gera automaticamente um número maior de combinações, o que aumenta o valor pago quando há acerto de cinco dezenas, como ocorreu neste concurso.

Próximo prêmio

Com o novo acúmulo, o próximo concurso, marcado para sábado (14), tem estimativa de pagar R$ 62 milhões para quem acertar os seis números.

Como apostar

As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias Caixa, pelo aplicativo oficial disponível para celulares ou ainda via internet banking para clientes da instituição. O jogo mínimo custa R$ 6 e, para apostar online, é necessário ter mais de 18 anos e realizar cadastro na plataforma.

Como funciona o bolão

O bolão permite que várias pessoas participem de uma mesma aposta, dividindo os custos e também eventuais prêmios. É possível adquirir cotas organizadas pelas próprias lotéricas ou montar um grupo entre amigos e familiares.

Na Mega-Sena, os bolões podem reunir de duas a cem cotas, com valor mínimo total de R$ 15 e participação individual a partir de R$ 6, desde que todas as apostas do grupo tenham a mesma quantidade de números escolhidos.

Prazo para retirar o prêmio