Bolão da Bahia fatura prêmio na Mega-Sena

Aposta feita em Feira de Santana acerta a quina enquanto prêmio principal acumula e pode chegar a R$ 62 milhões

  Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 09:06

Mega-Sena
Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Um bolão registrado na Bahia garantiu um prêmio na Mega-Sena após acertar cinco dezenas no concurso 2.972, sorteado na noite de quinta-feira (12). A aposta foi feita fisicamente em uma casa lotérica de Feira de Santana e levou R$ 82.529,00, valor que será dividido entre 50 participantes.

O grupo apostou em sete números e conseguiu a chamada quina, ficando a um passo do prêmio máximo.

Enquanto isso, ninguém acertou as seis dezenas, fazendo com que o prêmio principal acumulasse novamente.

O que dá para comprar com um prêmio da loteria?

Um apartamento com área de 143 m², custa a partir de R$ 1.251 milhão no Rivê, no Rio Vermelho, um dos bairros mais boêmios de Salvador por Repordução/ Moura Dubeux
Porsche Cayenne E-Hybrid (2025) é custa em torno de R$ 835 mil por Reprodução/Porsche Brazil
Com prêmios maiores, é possível comprar uma Ferrari SF90 Spider, que custa em torno de R$ 7,9 milhões por Reprodução/Ferrari
Uma lancha Azov Z380C pode ser comprada com prêmios menores, pois custa aproximadamente R$ 900 mil por Divulgação/Azov Yachts
Um Catamarã SCat 440 pode custar até R$ 5 milhões com todos os acessórios disponíveis por Repordução/Estaleiro SCat
Um apartamento de 209 m² e 2 quartos no Jardim Europa, um dos bairros mais nobres de São Paulo, pode custa cerca de R$ 3,4 milhões por Repordução/Zapimóveis/ Pmztec
Anel Solitário em Ouro Branco 18k com Diamante da Vivara custa R$ 153,5 mil por Reprodução/Vivara
Um iPhone 16 Pro Max de 1 TB custa cerca de R$ 15,5 mil por Reprodução/Apple
O relógio Submariner Date Oyster, feito com ouro branco, da marca Rolex, custa cerca de R$ 418 mil por Reprodução/Rolex
Uma sandália Just Jewel da marca Christian Louboutin custa em torno de R$ 17,2 mil por Reprodução/Farfetch
Air Jordan 4 Retro Eminem x Carhartt teve apenas 10 pares fabricados e custa mais de R$ 200 mil por Reprodução
Um MacBook Pro de 14 polegadas com memória unificada de 32 GB, SSD de 2 TB, adaptador de energia USB‑C de 96W pode ser comprado por cerca de R$ 32,3 mil por Reprodução/Apple
1 de 12
Um apartamento com área de 143 m², custa a partir de R$ 1.251 milhão no Rivê, no Rio Vermelho, um dos bairros mais boêmios de Salvador por Repordução/ Moura Dubeux

Números sorteados

As dezenas do concurso foram:

09 – 10 – 15 – 46 – 49 – 51

O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, responsável pelas loterias, 55 apostas em todo o país acertaram a quina, com prêmio individual de R$ 41.264,65 para apostas simples. Já a quadra teve 3.582 ganhadores, cada um recebendo R$ 1.044,39.  Como o bolão baiano utilizou mais dezenas, o valor conquistado acabou sendo maior.

O valor recebido pelo bolão foi maior porque a aposta incluiu sete dezenas, e não apenas seis, como ocorre nos jogos simples. Com mais números no volante, o sistema gera automaticamente um número maior de combinações, o que aumenta o valor pago quando há acerto de cinco dezenas, como ocorreu neste concurso.

Próximo prêmio

Com o novo acúmulo, o próximo concurso, marcado para sábado (14), tem estimativa de pagar R$ 62 milhões para quem acertar os seis números.

Como apostar

As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias Caixa, pelo aplicativo oficial disponível para celulares ou ainda via internet banking para clientes da instituição. O jogo mínimo custa R$ 6 e, para apostar online, é necessário ter mais de 18 anos e realizar cadastro na plataforma.

Como funciona o bolão

O bolão permite que várias pessoas participem de uma mesma aposta, dividindo os custos e também eventuais prêmios. É possível adquirir cotas organizadas pelas próprias lotéricas ou montar um grupo entre amigos e familiares.

Na Mega-Sena, os bolões podem reunir de duas a cem cotas, com valor mínimo total de R$ 15 e participação individual a partir de R$ 6, desde que todas as apostas do grupo tenham a mesma quantidade de números escolhidos.

Prazo para retirar o prêmio

Os ganhadores têm até 90 dias após o sorteio para retirar os valores. Caso o prêmio não seja sacado dentro do prazo, o montante é repassado ao Tesouro Nacional e direcionado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Mega-sena

