Carnaval começa com tiro: folião é baleado no circuito Campo Grande

Vítima de 31 anos foi atingida após briga generalizada nas imediações do Forte São Pedro

Bruno Wendel

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 08:09

A tecnologia registrou as pessoas que passaram pelos Portais de Abordagem montados pela PM Crédito: Márcia Santana

O Carnaval de Salvador mal começou e já tem gente baleada. Após a abertura oficial da festa, nesta quinta-feira (12), um homem de 31 anos foi atingido no circuito Campo Grande. As informações são da Polícia Civil da Bahia.

Segundo a corporação, o episódio aconteceu nas imediações do Forte de São Pedro. O homem participava de um bloco quando ocorreu uma briga generalizada. Nesse momento, um indivíduo, ainda não identificado, disparou contra a multidão e acabou atingindo a vítima na perna esquerda.

Ele foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e encaminhado ao Hospital Geral do Estado. Ainda de acordo com a Polícia Civil, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa investiga o caso como tentativa de homicídio.