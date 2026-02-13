Carnaval começa com tiro: folião é baleado no circuito Campo Grande

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Bruno Wendel
Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 08:09
O Carnaval de Salvador mal começou e já tem gente baleada. Após a abertura oficial da festa, nesta quinta-feira (12), um homem de 31 anos foi atingido no circuito Campo Grande. As informações são da Polícia Civil da Bahia.
Segundo a corporação, o episódio aconteceu nas imediações do Forte de São Pedro. O homem participava de um bloco quando ocorreu uma briga generalizada. Nesse momento, um indivíduo, ainda não identificado, disparou contra a multidão e acabou atingindo a vítima na perna esquerda.
Carnaval começa com tiro
Ele foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e encaminhado ao Hospital Geral do Estado. Ainda de acordo com a Polícia Civil, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa investiga o caso como tentativa de homicídio.
Já a Polícia Militar informou que "de acordo com informações preliminares, a vítima foi alvejada nas imediações de sua residência".