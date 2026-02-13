CALOR E ÁGUA

Sexta de Carnaval com mais chuva: veja a previsão do tempo para Salvador

Climatempo aponta calor de até 30 °C e acumulado de cerca de 20 mm de chuva, com pancadas ao longo do dia

Carol Neves

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 08:46

Dia de chiuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/Arquivo CORREIO

O Carnaval de Salvador segue em ritmo intenso nesta sexta-feira (13), mas o folião deve ficar atento ao tempo. De acordo com a previsão do Climatempo, o dia será marcado por calor e instabilidade, com possibilidade de chuva em diversos momentos, cenário típico do verão na capital baiana e que pode acompanhar quem pretende curtir os circuitos da festa.

A temperatura deve variar entre 24 °C nas primeiras horas do dia e alcançar até 30 °C durante a tarde, mantendo o clima quente e abafado que costuma marcar fevereiro na cidade. Entre períodos de sol e aumento de nuvens, a previsão indica pancadas de chuva que podem ocorrer ao longo do dia e também à noite.

Dia de chuva em Salvador 1 de 16

O acumulado previsto é de cerca de 20 milímetros de chuva, volume considerado moderado e que pode provocar momentos de chuva mais intensa em alguns pontos da cidade, embora de forma passageira. Ainda assim, a expectativa é de intervalos de tempo firme, permitindo que a programação do Carnaval siga normalmente.

Para quem vai encarar blocos e trios elétricos, a recomendação é se preparar tanto para o calor quanto para possíveis mudanças rápidas no clima, mantendo a hidratação e, se possível, tendo à mão uma capa de chuva leve. Mesmo com a instabilidade, a previsão é de que a folia continue animando as ruas da capital baiana ao longo do dia.