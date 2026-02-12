Bala perdida atinge criança de 8 anos dentro de escola na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Bruno Wendel
Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 08:19
Uma criança de oito anos foi atingida por uma bala perdida enquanto estava dentro de uma escola, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).
A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Menandro de Farias. Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (11), na Rua Santo Antônio, no bairro de Portão.
A Polícia Civil informou que o ferimento foi superficial e que a criança já recebeu alta médica.
O caso é investigado pela 34ª Delegacia Territorial (DT) de Portão, que apura o crime de lesão corporal. De acordo com a corporação, foram expedidas guias para a realização de perícia na escola, onde um projétil foi localizado.
“Diligências e oitivas estão sendo realizadas para esclarecer a autoria e a motivação”, informou a Polícia Civil em nota enviada ao CORREIO.