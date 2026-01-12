Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vingança: ex-BDM muda de facção e lidera ofensiva do CV na Ilha de Itaparica

Após desertar e ser jurado de morte, “Poco” articulou ataque e tomou territórios estratégicos no sul da ilha

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 09:00

Aratuba faz parte do
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A frase “a vingança é um prato que se come frio” ajuda a explicar a trajetória do traficante conhecido como “Poco”, ex-integrante do Bonde do Maluco (BDM), na Ilha de Itaparica. Há cerca de três anos, ao desertar da facção, ele passou a ser jurado de morte e escapou de sucessivas emboscadas. Com a cabeça a prêmio, acabou se aliando ao Comando Vermelho (CV).

Tempos depois, articulou uma ofensiva de grandes proporções contra antigos rivais. A ação contou com a chegada de um bonde de Salvador, formado por cerca de 15 homens, que se uniu a traficantes locais. O grupo conseguiu tomar Aratuba e, posteriormente, ocupar Cacha Prego e Berlinque. Desde então, “Poco” ganhou prestígio no CV.

Atualmente, ele atua como gerente do chamado “Cone Sul”, área que engloba Aratuba, Berlinque e Tairu.

"Poco" do CV partiu para vingança contra ex-comparsas do BDM

Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
A Baixa do Riachinho, em Mar Grande, é BDM por Arisson Marinho/CORREIO
A Baixa do Riachinho, em Mar Grande, é BDM por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
Operação das forças policiais por Alberto Maraux/SSP
Arembepe: polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão por Divulgação
Arembepe: polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão por Divulgação
Arembepe: polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão por Divulgação
Arembepe: polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão por Divulgação
Arembepe: polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão por Divulgação
Arembepe: polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão por Divulgação
Arembepe: polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão por Divulgação
Arembepe: polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão por Divulgação
Arembepe: polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão por Divulgação
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia chega a ponto de armazenamento de armas e drogas do Comando Vermelho e prende dois em Salvador por Alberto Maraux/SSP
Polícia chega a ponto de armazenamento de armas e drogas do Comanda Vermelho e prende dois em Salvador por Alberto Maraux/SSP
Polícia Civil prendeu suspeito por Divulgação
Material foi apreendido pela polícia por Polícia Civil
Material foi apreendido pela polícia por Polícia Civil
Material foi apreendido pela polícia por Polícia Civil
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação/PC-BA
Policiais localizaram e prenderam suspeito por Priscila Carvalho / Ascom-PCBA
Polícia Civil por Divulgação/PC-BA
Polícia Civil por Ascom/PC-BA
Arembepe: polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão por Divulgação
Arembepe: polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão por Divulgação
Arembepe: polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão por Divulgação
Arembepe: polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão por Divulgação
Arembepe: polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão por Divulgação
Arembepe: polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão por Divulgação
Mais de 20 fuzis são localizados pela polícia em Camaçari por Divulgação
Mais de 20 fuzis são localizados pela polícia em Camaçari por Divulgação
Mais de 20 fuzis são localizados pela polícia em Camaçari por Divulgação
Polícia apreende mais de 20 fuzis em Camaçari por Divulgação
Fuzis foram apreendidos em operação alvo de investigação por Reprodução
Fuzis apreendidos em Caji, Lauro de Freitas por Divulgação Polícia Civil
Fuzis apreendidos por Divulgação
Fuzis apreendidos por Divulgação
Fuzis apreendidos por Divulgação / SSP
Fuzis foram apreendidos com o traficante por Divulgação SSP
1 de 84
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO

Leia mais

Imagem - Execução de trabalhadores espalha medo e afasta técnicos de internet de bairros de Salvador

Execução de trabalhadores espalha medo e afasta técnicos de internet de bairros de Salvador

Imagem - Técnicos sequestrados em Salvador são da Claro, uma das operadoras proibidas por facção

Técnicos sequestrados em Salvador são da Claro, uma das operadoras proibidas por facção

Imagem - 40 dias sem respostas: onde está Thaila? Adolescente some após encontrar traficante

40 dias sem respostas: onde está Thaila? Adolescente some após encontrar traficante

Mais recentes

Imagem - A vingança do ex-BDM , o ‘Rainha de Paus’ no Cone Sul e o corpo enterrado

A vingança do ex-BDM , o ‘Rainha de Paus’ no Cone Sul e o corpo enterrado
Imagem - 'O governador mediano Jerônimo começa 2026 pior do que quando ele assumiu a Bahia', diz Nelson Leal

'O governador mediano Jerônimo começa 2026 pior do que quando ele assumiu a Bahia', diz Nelson Leal
Imagem - Novo SUV elétrico da Volvo promete autonomia superior a 800 km

Novo SUV elétrico da Volvo promete autonomia superior a 800 km

MAIS LIDAS

Imagem - Após deixar o Real Madrid, Endrick mostra talento no Lyon e marca na estreia pelo clube francês
01

Após deixar o Real Madrid, Endrick mostra talento no Lyon e marca na estreia pelo clube francês

Imagem - PM é morto a tiros durante briga em fila de barraca de praia
02

PM é morto a tiros durante briga em fila de barraca de praia

Imagem - Sesab convoca mais de 541 profissionais de saúde em processo seletivo
03

Sesab convoca mais de 541 profissionais de saúde em processo seletivo

Imagem - MEC divulga data para resultados do Enem 2025; confira
04

MEC divulga data para resultados do Enem 2025; confira