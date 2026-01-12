Vingança: ex-BDM muda de facção e lidera ofensiva do CV na Ilha de Itaparica

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Bruno Wendel
Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 09:00
A frase “a vingança é um prato que se come frio” ajuda a explicar a trajetória do traficante conhecido como “Poco”, ex-integrante do Bonde do Maluco (BDM), na Ilha de Itaparica. Há cerca de três anos, ao desertar da facção, ele passou a ser jurado de morte e escapou de sucessivas emboscadas. Com a cabeça a prêmio, acabou se aliando ao Comando Vermelho (CV).
Tempos depois, articulou uma ofensiva de grandes proporções contra antigos rivais. A ação contou com a chegada de um bonde de Salvador, formado por cerca de 15 homens, que se uniu a traficantes locais. O grupo conseguiu tomar Aratuba e, posteriormente, ocupar Cacha Prego e Berlinque. Desde então, “Poco” ganhou prestígio no CV.
Atualmente, ele atua como gerente do chamado “Cone Sul”, área que engloba Aratuba, Berlinque e Tairu.
