Refúgio descoberto: liderança do BDM é presa em área dominada pelo TCP no Rio

Bruno Wendel
Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 09:00
No reduto do Terceiro Comando Puro (TCP), em Cabo Frio, a polícia carioca prendeu um dos integrantes do Bonde do Maluco (BDM), apontado nas investigações como um dos traficantes de prestígio dentro da organização baiana. Trata-se de Gênesis Moabe da Glória, localizado no último dia 1º, na Rua Apolo 9.
Com mandados de prisão em aberto por organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, Gênesis estava sob a proteção de traficantes cariocas, graças à aliança entre o BDM e o TCP contra a expansão do Comando Vermelho (CV) na Bahia.
Traficante do BDM é preso em área do TCP no Rio
A proteção era garantida por Laio da Silva Paulo, líder do TCP em Cabo Frio, que tem a foto estampada no Disque Denúncia do estado. A região é disputada também pelo CV e por milicianos.