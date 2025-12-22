Acesse sua conta
Refúgio descoberto: liderança do BDM é presa em área dominada pelo TCP no Rio

Traficante baiano era protegido por aliados cariocas em Cabo Frio e tinha mandados por organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 09:00

Traficante do BDM é preso em área do TCP no Rio
Traficante do BDM é preso em área do TCP no Rio Crédito: Reprodução

No reduto do Terceiro Comando Puro (TCP), em Cabo Frio, a polícia carioca prendeu um dos integrantes do Bonde do Maluco (BDM), apontado nas investigações como um dos traficantes de prestígio dentro da organização baiana. Trata-se de Gênesis Moabe da Glória, localizado no último dia 1º, na Rua Apolo 9.

Com mandados de prisão em aberto por organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, Gênesis estava sob a proteção de traficantes cariocas, graças à aliança entre o BDM e o TCP contra a expansão do Comando Vermelho (CV) na Bahia.

A proteção era garantida por Laio da Silva Paulo, líder do TCP em Cabo Frio, que tem a foto estampada no Disque Denúncia do estado. A região é disputada também pelo CV e por milicianos.

