COLUNA BRUNO WENDEL

Arembepe: Comando Vermelho monitora região turística da Bahia

Câmeras clandestinas alertam sobre presença de viaturas e reforçam controle da facção em pontos estratégicos do litoral de Camaçari

Bruno Wendel

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 12:00

Arembepe: polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão Crédito: Divulgação

Lentes espalhadas vigiam quem entra e sai e, principalmente, alertam sobre a presença de viaturas. Uma das regiões mais conhecidas de Camaçari — e da Bahia —, Arembepe é monitorada pelo Comando Vermelho (CV).

Segundo moradores ouvidos pela Coluna, as câmeras instaladas clandestinamente estão em localidade de Sangradouro, nas imediações do Projeto Tamar e no Loteamento Fonte das Águas, onde, em novembro do 2025, a Polícia Militar retirou vários desses equipamentos colocados em postes de iluminação pública.. “Às vezes, a polícia retira uma ou outra, mas depois eles substituem”, conta a fonte.

Arembepe monitorada pelo CV 1 de 29