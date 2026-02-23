Arembepe: Comando Vermelho monitora região turística da Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Bruno Wendel
Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 12:00
Lentes espalhadas vigiam quem entra e sai e, principalmente, alertam sobre a presença de viaturas. Uma das regiões mais conhecidas de Camaçari — e da Bahia —, Arembepe é monitorada pelo Comando Vermelho (CV).
Segundo moradores ouvidos pela Coluna, as câmeras instaladas clandestinamente estão em localidade de Sangradouro, nas imediações do Projeto Tamar e no Loteamento Fonte das Águas, onde, em novembro do 2025, a Polícia Militar retirou vários desses equipamentos colocados em postes de iluminação pública.. “Às vezes, a polícia retira uma ou outra, mas depois eles substituem”, conta a fonte.
Arembepe monitorada pelo CV
Em junho do ano passado, a Delegacia de Homicídios de Camaçari realizou uma operação na Aldeia Hippie, onde traficantes transformavam o local turístico em ponto estratégico de apoio logístico.