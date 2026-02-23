Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Arembepe: Comando Vermelho monitora região turística da Bahia

Câmeras clandestinas alertam sobre presença de viaturas e reforçam controle da facção em pontos estratégicos do litoral de Camaçari

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 12:00

Arembepe: polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão
Arembepe: polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão Crédito: Divulgação

Lentes espalhadas vigiam quem entra e sai e, principalmente, alertam sobre a presença de viaturas. Uma das regiões mais conhecidas de Camaçari — e da Bahia —, Arembepe é monitorada pelo Comando Vermelho (CV).

Segundo moradores ouvidos pela Coluna, as câmeras instaladas clandestinamente estão em localidade de Sangradouro, nas imediações do Projeto Tamar e no Loteamento Fonte das Águas, onde, em novembro do 2025, a Polícia Militar retirou vários desses equipamentos colocados em postes de iluminação pública.. “Às vezes, a polícia retira uma ou outra, mas depois eles substituem”, conta a fonte.

Arembepe monitorada pelo CV

Arembepe por Divulgação FBSurf / Fabriciano Junior
Arembepe: polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão por Divulgação
Arembepe: polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão por Divulgação
Arembepe: polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão por Divulgação
Arembepe: polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão por Divulgação
Arembepe: polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão por Divulgação
Arembepe: polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão por Divulgação
Arembepe: polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão por Divulgação
Símbolo da contracultura, Aldeia Hippie de Arembepe mantém sua aura alternativa por Shutterstock
Símbolo da contracultura, Aldeia Hippie de Arembepe mantém sua aura alternativa por Shutterstock
Edson, o Gana, líder do CV em Arembepe por SSPBA
Área onde ocorreu o crime, em Arembepe por Wendel de Novais/CORREIO
Aldeia Hippie vira refúgio do CV e polícia faz operação contra o tráfico por Ascom PC
Cerca de 40 pessoas vivem na Aldeia Hippie que é dona do coração de Vanuza por Foto: Rafael Rodrigues/@eusourafao
Aldeia Hippie é conhecida até por estrelas internacionais: entre seus visitantes ilustres, estão a cantora Janis Joplin e Mick Jagger, dos Rollings Stones. No Brasil, Rita Lee, Caetano e Gil também conhecem o local por Foto: Rafael Rodrigues/@eusourafao
Caderno do tráfico foi localizado em novas buscas por Polícia Civil
Caderno do tráfico foi localizado em novas buscas por Polícia Civil
Caderno do tráfico foi localizado em novas buscas por Polícia Civil
Caderno do tráfico foi localizado em novas buscas por Polícia Civil
Caderno do tráfico foi localizado em novas buscas por Polícia Civil
Caderno do tráfico foi localizado em novas buscas por Polícia Civil
Caderno do tráfico foi localizado em novas buscas por Polícia Civil
Câmeras clandestinas encontradas em Fazenda Coutos por Divulgação
Câmeras apreendidas por Rondesp Leste/PMBA
Câmeras ficavam nos postes por Rondesp Leste/PMBA
Câmeras ficavam nos postes por Rondesp Leste/PMBA
O Depom identificou e retirou câmeras escondidas instaladas em postes por grupos criminosos por Divulgação/Polícia Civil
Câmeras usadas por traficantes por Divulgação/Polícia Militar
Câmeras de segurança e d por Divulgação/PM
1 de 29
Arembepe por Divulgação FBSurf / Fabriciano Junior

Em junho do ano passado, a Delegacia de Homicídios de Camaçari realizou uma operação na Aldeia Hippie, onde traficantes transformavam o local turístico em ponto estratégico de apoio logístico.

Leia mais

Imagem - Três PMs atacados em 15 dias evidenciam força do Comando Vermelho no Complexo do Nordeste

Três PMs atacados em 15 dias evidenciam força do Comando Vermelho no Complexo do Nordeste

Imagem - Veja vídeo em que advogado denuncia que escopetas foram apontadas  contra o deputado Binho Galinha em presídio

Veja vídeo em que advogado denuncia que escopetas foram apontadas  contra o deputado Binho Galinha em presídio

Imagem - Estupro no Carnaval: 12 PMs depõem após denúncia de crime em posto policial no circuito Barra-Ondina

Estupro no Carnaval: 12 PMs depõem após denúncia de crime em posto policial no circuito Barra-Ondina

Mais recentes

Imagem - Três PMs atacados em 15 dias evidenciam força do Comando Vermelho no Complexo do Nordeste

Três PMs atacados em 15 dias evidenciam força do Comando Vermelho no Complexo do Nordeste
Imagem - CV: ataques a policiais no Nordeste e o monitoramento de região turística

CV: ataques a policiais no Nordeste e o monitoramento de região turística
Imagem - Peugeot 208 se destaca pelo visual, mas desenho sacrifica o espaço; confira as impressões

Peugeot 208 se destaca pelo visual, mas desenho sacrifica o espaço; confira as impressões

MAIS LIDAS

Imagem - Quem é Gerardo Renault, pai de Ana Paula e pivô de briga com Cowboy no BBB 26
01

Quem é Gerardo Renault, pai de Ana Paula e pivô de briga com Cowboy no BBB 26

Imagem - Homem simula sequestro para a esposa e é encontrado pela polícia em motel com amante
02

Homem simula sequestro para a esposa e é encontrado pela polícia em motel com amante

Imagem - Bridgerton confirma retorno de personagem na 4ª temporada e anima fãs
03

Bridgerton confirma retorno de personagem na 4ª temporada e anima fãs

Imagem - Polícia identifica soldado da PM como autor dos sete tiros que mataram cachorro caramelo
04

Polícia identifica soldado da PM como autor dos sete tiros que mataram cachorro caramelo