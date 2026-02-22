AUTOS

Peugeot 208 se destaca pelo visual, mas desenho sacrifica o espaço; confira as impressões

Saiba também qual é o imbróglio envolvendo a associação de fabricantes com uma marca de motocicletas

Antônio Meira Jr.

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 17:00

O Peugeot 208 disputa com modelos como Chevrolet Onix, Hyundai HB20 e Volkswagen Polo Crédito: Antônio Meira Jr.

É inegável que o desenho do 208 é impactante. O hatchback da Peugeot se destaca pelas suas linhas e tem atrativos extras na versão GT, que corresponde à topo de linha. Nessa opção, é tabelado por R$ 130.990, caro, mas bem recheado de equipamentos. A lista inclui câmera de 180 graus, teto solar panorâmico, rodas de liga leve de 17 polegadas e faróis dianteiros full led.

Por outro lado, alguns aspectos do desenho interno tiram espaço da cabine, como o painel frontal, que tem formas que avançam e prejudicam o habitáculo. Dessa forma, é um veículo que vai agradar bem solteiros ou, no máximo, casais com filhos pequenos.

Mas quem se instala atrás do volante pode desfrutar de um bom conjunto motriz, o mesmo que a Stellantis aplica em modelos da Fiat, como Pulse e Fastback. No 208, o 1 litro turbo entrega 130 cv de potência com etanol e 125 cv gasolina. Com qualquer combustível, o torque é de 20,4 kgfm.

Esse propulsor tem o auxílio de um sistema híbrido leve de 12 volts, que funciona como um motor-gerador, conectado ao virabrequim por uma correia, que substitui o alternador e o motor de partida convencionais. Ele é alimentado por uma pequena bateria de íons de lítio recarregada durante as frenagens e desacelerações. O conjunto é associado a uma transmissão automática do tipo CVT que simula sete velocidades e é bem agradável.

COMO VAI A PEUGEOT NO BRASIL?

Comercialmente, a Peugeot não vive seu melhor momento no país. Em 2024, a empresa teve 28.076 unidades emplacadas e caiu para 23.125 no ano passado. Na comparação com 2023, quando teve 34.910 licenciamentos, o impacto é ainda maior.

Em 2025, o modelo mais vendido da marca foi o 2008, um SUV, com 11.312 emplacamentos, deixando o 208 na segunda posição com 9.809 unidades licenciadas.

ABRACICLO ACIONA SHINERAY

A Abraciclo, associação que reúne as fabricantes do setor de motocicletas, entrou com uma denúncia contra a Shineray. No documento, protocolado na Secretaria Nacional do Consumidor, vinculada ao Ministério da Justiça, a entidade acusa a marca de produzir motos que não cumprem a legislação ambiental vigente no país.

No documento, a Abraciclo diz que recebeu alerta de suas associadas sobre possíveis irregularidades graves em motocicletas de uma empresa que atua no país. “As suspeitas envolvem riscos ao consumidor, ao meio ambiente, à concorrência leal e ao trânsito seguro”, diz o texto da denúncia.

Em nota, sem citar o fabricante, a entidade explica: “o consumidor está no centro de todas as evoluções do setor e, cada avanço tecnológico ou regulatório, deve refletir esse compromisso permanente com a segurança, a qualidade e a transparência.”

A Shineray foi a terceira marca de motos mais vendidas no país em 2025 Crédito: Divulgação

O QUE DIZ A SHINERAY

Protagonista do imbróglio, a Shineray teve 130.600 motos emplacadas no ano passado e tem 20 dias para responder aos questionamentos, a partir do recebimento da notificação.

Procurada, a empresa informou que opta por não se manifestar sobre os questionamentos e reforçou que “os produtos da Shineray do Brasil seguem rigorosamente os padrões técnicos, normativos e legais exigidos pelos órgãos competentes, estando plenamente regulares”.

AUDI RS5: HÍBRIDO E RÁPIDO

A Audi segue renovando o portfólio. Nesta semana, revelou a RS5 Avant, que apesar do nome inédito é a sucessora da RS4 Avant. Além da reformulação visual, a perua é o primeiro modelo esportivo da marca equipado com sistema híbrido, estratégia já utilizada em rivais como a Mercedes-Benz.

O motor V6 de 2,9 litros biturbo continua e entrega agora 510 cv de potência - 60 cv a mais do que o antecessor. O propulsor a gasolina atua em conjunto com uma máquina elétrica que rende 177 cv. Os números combinados são de 639 cv de potência e 84,1 kgfm de torque.

Esses motores trabalham em conjunto com um câmbio automático de oito marchas e um diferencial autoblocante, que pode direcionar até 85% do torque ao eixo traseiro e até 70% às rodas dianteiras. A aceleração de zero a 100 km/h é cumprida em apenas 3,6 segundos e a velocidade máxima é de 285 km/h.

A bateria de 25,9 kWh faz com que a perua rode até 87 km no modo 100% elétrico. Por agregar o motor elétrico e baterias, além de outros componentes, a RS5 Avant pesa 2.370 kg, ou 625 kg a mais do que o modelo anterior.

Com 639 cv, perua híbrida plug-in acelera de 0 a 100 km/h em 3,6 segundos Crédito: Divulgação

FORD DE VOLTA À FÓRMULA 1

Terceira maior vencedora da Fórmula 1, mesmo fora da categoria desde 2004, a Ford retornará este ano em uma parceria técnica com a Red Bull Powertrains. Dessa forma, a empresa americana vai fornecer unidades de potência para a Red Bull e para a Racing Bulls.

“Temos a sorte de fazer parte de uma indústria que tem o seu próprio esporte, o motorsport, e gostamos de vencer porque somos competitivos”, disse Jim Farley, CEO da Ford.

Os bólidos com motores da Ford conquistaram 174 vitórias na Fórmula 1 Crédito: Divulgação

MITSUBISHI TEM APENAS TRÊS CARROS NO PAÍS

A Mitsubishi vive um momento delicado no mercado brasileiro e conta apenas com três produtos em seu portfólio. São dois SUVs, o Eclipse Cross e o Outlander, e uma picape, a Triton.

Até o ano passado, a empresa oferecia o Pajero Sport, um SUV diesel que era importado da Tailândia e competia com Chevrolet Trailblazer e o Toyota SW4.