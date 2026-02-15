AUTOS

SUV mais vendido na Bahia já é oferecido na linha 2027; saiba o que mudou

Antônio Meira Jr.

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 05:01

SUV mais vendido na Bahia no ano passado, o Creta teve a aplicação do motor 1.6 turbo ampliada Crédito: Divulgação

Na última atualização do Creta, realizada no fim de 2024, a Hyundai introduziu o motor 1.6 turbo na versão Ultimate. Já a configuração N Line, de apelo esportivo, manteve o 1.0 turbo, naturalmente menos potente. Agora, a N Line passa a adotar o propulsor mais forte, que recebeu ajustes para se tornar bicombustível.

A mudança foi necessária para atender às exigências do programa Mobilidade Verde e Inovação (MOVER), do Governo Federal, que estimula maior eficiência energética e menores emissões. O programa define alíquotas de IPI conforme a potência dos veículos.

No caso do Creta, isso levou à recalibração do motor, que passou a entregar 176 cv com 100% de gasolina, ante os 193 cv anteriores, e 173 cv com etanol. O torque máximo foi mantido em 27 kgfm, um dos maiores da categoria, independentemente do combustível.

VERSÕES E PREÇOS DO CRETA

Com essas novidades, o Creta já está sendo oferecido na linha 26/27 com poucas mudanças além dos ajustes na motorização. Na versão NLine, foram incorporadas novas rodas diamantadas de 18 polegadas e o modo de direção “Smart”, que se adapta ao estilo de condução do motorista para oferecer a melhor combinação de potência e consumo durante todo o trajeto. Já a opção Platinum, com motor 1 litro turbo (120 cv), ganha faróis e setas indicadoras de direção na dianteira em LED.

São três versões com motor 1 litro turbo e câmbio automático de seis marchas: Comfort (R$ 156.590), Limited (R$ 173.390) e Platinum (R$ 188.990). As outras duas são equipadas com o propulsor 1.6 turbo e câmbio automático de sete velocidades e dupla embreagem: Ultimate (R$ 201.590) e N Line (R$ 206.990).

CARROS E FESTIVAIS

Enquanto a Volkswagen anunciou que será novamente patrocinador do Rock in Rio, como fez em outras cinco edições, a Fiat será patrocinadora do Lollapalooza Brasil pelo segundo ano consecutivo.

Inclusive, a marca italiana lançou uma edição especial numerada do Pulse. Serão 550 unidades que custam R$ 120 mil, ou R$ 5 mil a mais do que a versão Drive 1.3 CVT, na qual se baseia.

A VW ainda não anunciou nenhuma série especial para a parceria deste ano, mas já fez em outras ocasiões com Gol, Fox e Polo.

Fiat lança versão especial numerada do Pulse em alusão ao Lollapalooza Crédito: Divulgação

LUCE, O FERRARI ELÉTRICO

A Ferrari já produziu modelos eletrificados, no entanto, até então, só com propulsão híbrida. Agora, o fabricante italiano anunciou seu primeiro produto completamente elétrico, o Luce - de “luz”, em italiano.

O carro esporte terá quatro lugares e quatro motores elétricos. Dois estão no eixo dianteiro para entregar 286 cv de potência. Os demais ficam no eixo traseiro e rendem 843 cv. No modo boost, a potência total deve ultrapassar os 1.000 cv. A Ferrari divulga aceleração de 0 a 100 km/h em 2,5 segundos e velocidade máxima de 310 km/h.

A marca ainda promete um ronco bastante próximo ao de um motor a combustão. Por enquanto, só foram reveladas fotos do interior, que tem inspiração retrô. As vendas estão programadas para o segundo semestre.

Movido a bateria, o novo Ferrari terá autonomia superior a 500 km Crédito: Divulgação

OS CUSTOS DAS TRANSIÇÕES

A transição de uma linha baseada em motores a combustão para outra centrada em modelos elétricos teve custo elevado para a Stellantis: US$ 26,5 bilhões, o equivalente a R$ 138 bi.

O conglomerado formado a partir da fusão entre FCA e PSA informou aos acionistas que algumas decisões relacionadas à eletrificação se mostraram equivocadas ao longo do processo.

Diante desse cenário, a empresa passou a rever a estratégia. Está redirecionando investimentos e cancelando projetos considerados pouco rentáveis, como a Ram 1500 BEV. A aposta, por ora, fica na versão REV, que combina propulsão elétrica com um motor a combustão atuando como gerador.

Parte dessas medidas começou a ser implementada no ano passado e já teve reflexos nos resultados: as vendas globais cresceram 11% na comparação com 2024.

Stellantis muda a estratégia e alguns modelos foram cancelados Crédito: Divulgação

GRAND CHEROKEE DEIXA O BRASIL

O reflexo da nova política da Stellantis já chegou ao mercado brasileiro. Pouco mais de dois anos após o lançamento no país, o Grand Cherokee 4xe deixou de ser oferecido. Nos Estados Unidos, a configuração híbrida plug-in teve sua produção encerrada.

NOVA CONCESSIONÁRIA

O Grupo Indiana segue ampliando seu portfólio de marcas e irá representar também a Leapmotor em Salvador. A notícia é boa para os baianos, que terão um grupo local representando a marca chinesa na capital.