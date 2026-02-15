SUV mais vendido na Bahia já é oferecido na linha 2027; saiba o que mudou

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Antônio Meira Jr.
Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 05:01
Na última atualização do Creta, realizada no fim de 2024, a Hyundai introduziu o motor 1.6 turbo na versão Ultimate. Já a configuração N Line, de apelo esportivo, manteve o 1.0 turbo, naturalmente menos potente. Agora, a N Line passa a adotar o propulsor mais forte, que recebeu ajustes para se tornar bicombustível.
A mudança foi necessária para atender às exigências do programa Mobilidade Verde e Inovação (MOVER), do Governo Federal, que estimula maior eficiência energética e menores emissões. O programa define alíquotas de IPI conforme a potência dos veículos.
No caso do Creta, isso levou à recalibração do motor, que passou a entregar 176 cv com 100% de gasolina, ante os 193 cv anteriores, e 173 cv com etanol. O torque máximo foi mantido em 27 kgfm, um dos maiores da categoria, independentemente do combustível.
Hyundai Creta 2027
VERSÕES E PREÇOS DO CRETA
Com essas novidades, o Creta já está sendo oferecido na linha 26/27 com poucas mudanças além dos ajustes na motorização. Na versão NLine, foram incorporadas novas rodas diamantadas de 18 polegadas e o modo de direção “Smart”, que se adapta ao estilo de condução do motorista para oferecer a melhor combinação de potência e consumo durante todo o trajeto. Já a opção Platinum, com motor 1 litro turbo (120 cv), ganha faróis e setas indicadoras de direção na dianteira em LED.
São três versões com motor 1 litro turbo e câmbio automático de seis marchas: Comfort (R$ 156.590), Limited (R$ 173.390) e Platinum (R$ 188.990). As outras duas são equipadas com o propulsor 1.6 turbo e câmbio automático de sete velocidades e dupla embreagem: Ultimate (R$ 201.590) e N Line (R$ 206.990).
CARROS E FESTIVAIS
Enquanto a Volkswagen anunciou que será novamente patrocinador do Rock in Rio, como fez em outras cinco edições, a Fiat será patrocinadora do Lollapalooza Brasil pelo segundo ano consecutivo.
Inclusive, a marca italiana lançou uma edição especial numerada do Pulse. Serão 550 unidades que custam R$ 120 mil, ou R$ 5 mil a mais do que a versão Drive 1.3 CVT, na qual se baseia.
A VW ainda não anunciou nenhuma série especial para a parceria deste ano, mas já fez em outras ocasiões com Gol, Fox e Polo.
LUCE, O FERRARI ELÉTRICO
A Ferrari já produziu modelos eletrificados, no entanto, até então, só com propulsão híbrida. Agora, o fabricante italiano anunciou seu primeiro produto completamente elétrico, o Luce - de “luz”, em italiano.
O carro esporte terá quatro lugares e quatro motores elétricos. Dois estão no eixo dianteiro para entregar 286 cv de potência. Os demais ficam no eixo traseiro e rendem 843 cv. No modo boost, a potência total deve ultrapassar os 1.000 cv. A Ferrari divulga aceleração de 0 a 100 km/h em 2,5 segundos e velocidade máxima de 310 km/h.
A marca ainda promete um ronco bastante próximo ao de um motor a combustão. Por enquanto, só foram reveladas fotos do interior, que tem inspiração retrô. As vendas estão programadas para o segundo semestre.
OS CUSTOS DAS TRANSIÇÕES
A transição de uma linha baseada em motores a combustão para outra centrada em modelos elétricos teve custo elevado para a Stellantis: US$ 26,5 bilhões, o equivalente a R$ 138 bi.
O conglomerado formado a partir da fusão entre FCA e PSA informou aos acionistas que algumas decisões relacionadas à eletrificação se mostraram equivocadas ao longo do processo.
Diante desse cenário, a empresa passou a rever a estratégia. Está redirecionando investimentos e cancelando projetos considerados pouco rentáveis, como a Ram 1500 BEV. A aposta, por ora, fica na versão REV, que combina propulsão elétrica com um motor a combustão atuando como gerador.
Parte dessas medidas começou a ser implementada no ano passado e já teve reflexos nos resultados: as vendas globais cresceram 11% na comparação com 2024.
GRAND CHEROKEE DEIXA O BRASIL
O reflexo da nova política da Stellantis já chegou ao mercado brasileiro. Pouco mais de dois anos após o lançamento no país, o Grand Cherokee 4xe deixou de ser oferecido. Nos Estados Unidos, a configuração híbrida plug-in teve sua produção encerrada.
NOVA CONCESSIONÁRIA
O Grupo Indiana segue ampliando seu portfólio de marcas e irá representar também a Leapmotor em Salvador. A notícia é boa para os baianos, que terão um grupo local representando a marca chinesa na capital.
A Leapmotor é focada em veículos eletrificados e sua gestão internacional é feita pela Stellantis.