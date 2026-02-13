ARTIGO

Carreira em Medicina Veterinária: desafios, mercado de trabalho e impacto na sociedade

Ser médico veterinário significa ser pesquisador, cuidador, educador e guardião da saúde pública

T Tatiane Viana

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 10:17

Hospital Municipal Veterinário Crédito: Marina Silva/CORREIO

No próximo 14 de março comemoramos o dia nacional dos animais. A data nos leva a refletir sobre a importância dos animais em nossas vidas e sobre a profissão que se dedica a cuidar destes seres tão especiais. O médico veterinário é o profissional habilitado a cuidar da saúde dos animais. A profissão é tão completa que estes profissionais também cuidam da saúde humana indiretamente, pois cuidando dos animais estamos prevenindo a transmissão de doenças entre homem/animal e vice-versa. Além disso, o médico veterinário é responsável pela inspeção de produtos de origem animal, sendo assim responsável pela qualidade dos alimentos ingeridos pela grande maioria das pessoas diariamente.

A medicina veterinária pode ser uma escolha muito gratificante para quem ama os animais, mas é importante conhecer tanto os pontos positivos quanto os desafios da profissão. Os médicos veterinários enfrentam desafios que vão muito além do cuidado clínico dos animais: lidam com questões éticas, pressões emocionais, riscos de zoonoses e ainda precisam acompanhar avanços tecnológicos e demandas sociais crescentes pelo bem-estar animal.

Veterinários estão na linha de frente no controle de doenças emergentes que podem ser transmitidas entre animais e humanos, como raiva, leptospirose e influenza aviária. Isso exige constante atualização científica e vigilância epidemiológica. Atualmente, os padrões de bem-estar animal são bastante discutidos o que gera dilemas éticos em práticas como criação intensiva de animais como a bovinocultura, suinocultura e avicultura para a geração de alimentos de origem animal. É preciso equilibrar ciência, ética e expectativas culturais para lidar com casos de sofrimento animal, tomar decisões difíceis sobre eutanásia e expectativas altas dos tutores, o que contribui para altos índices de estresse e ansiedade na profissão.

Apesar dos desafios, o médico veterinário dispõe de amplo leque de opções para atuação profissional. Além da clínica de pequenos animais, podem atuar em produção animal, inspeção de alimentos, pesquisa científica e conservação ambiental, como também na área saúde pública. Essa diversidade exige formação ampla e capacidade de adaptação a diferentes contextos. Ser médico veterinário significa ser pesquisador, cuidador, educador e guardião da saúde pública. Os desafios são grandes, mas também refletem a relevância crescente da profissão em um mundo que reconhece cada vez mais a importância dos animais para a sociedade e para o equilíbrio ambiental. O contato diário com animais é uma atividade maravilhosa. Além disso, o impacto direto na qualidade de vida dos animais e tutores é prazeroso. Para quem tem vocação, salvar ou melhorar a vida de um animal é uma experiência recompensadora.