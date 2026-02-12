Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Fim da escala 6x1 pode elevar custos da indústria e acirrar embate entre governo e empresariado

Mudança em jornada pode custar até R$ 180 bilhões para a indústria

  • Foto do(a) author(a) Donaldson Gomes

  • Donaldson Gomes

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 11:56

Mudanças em jornada de trabalho podem elevar custos para a indústria Crédito: Arquivo CORREIO

Polêmica da escala

Vai ser difícil para o governo convencer o empresariado a aceitar o fim da escala 6 por 1, que garante aos trabalhadores um dia de folga a cada seis trabalhados. A ideia que ganhou força após sinalizações favoráveis no Parlamento é de ampliar o período de descanso dos profissionais, mas o impacto disso será o de aumento nos custos de produção e perda de competitividade, adverte José Velloso, presidente-executivo da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq). Sem meias palavras, ele considera o projeto "eleitoreiro" e diz que as entidades representativas do setor produtivo vão lutar conscientizar a sociedade a respeito dos riscos da proposta. "Essa é uma medida que vai estimular a automação, turn over, pejotização e informalidade, além de piorar ainda mais o nosso cenário de baixa competitividade", avalia. Como exemplo do impacto, o presidente da Abimaq cita um estudo da CNI que indica um aumento de custos de quase R$ 180 bilhões para a indústria se a jornada for reduzida das atuais 44 horas semanais para 36 horas. Velloso destaca ainda um estudo do Ipea, indicando uma alta de 9,34% nos custos com mão de obra entre os fabricantes de máquinas e equipamentos. "É um erro imaginar que este custo vai recair sobre a indústria porque no final das contas o setor produtivo vai repassar isso para os preços. Quem pagará será o consumidor", avalia.

Impacto

De modo geral, a jornada de 40 horas deve elevar o custo do trabalhador celetista em 7,84%, apontam os dados do Ipea. A redução da jornada de trabalho teria um custo de menos de 1% em grandes setores, como a indústria e o comércio aponta a pesquisa, ainda que em alguns setores que dependam de mais tenha o potencial de ser mais impactante. Empresas de serviços para edifícios, como vigilância e limpeza, por exemplo, podem ter um impacto maior, de 6,5% no custo da operação. Um desafio apontado no estudo do Ipea é para as empresas de menor porte, pois elas têm, proporcionalmente, mais trabalhadores com jornadas superiores a 40 horas.

Leia mais

Imagem - Indústria baiana cai quase 10% em dezembro, mas encerra 2025 com leve alta de 0,3%

Indústria baiana cai quase 10% em dezembro, mas encerra 2025 com leve alta de 0,3%

Imagem - Acordo cria um mercado consumidor com 700 milhões de pessoas

Acordo cria um mercado consumidor com 700 milhões de pessoas

Imagem - Com tarifaço, produtos baianos perdem mais espaço no mercado norte-americano

Com tarifaço, produtos baianos perdem mais espaço no mercado norte-americano

Pré-Carnaval

O fim de semana que antecedeu o Carnaval contribuiu para movimentar a economia e o comércio de produtos e serviços de todo o Nordeste. Dados apurados pelo Itaú Unibanco apontam um crescimento relevante em três grandes estados, com destaque para 18,1% nas vendas realizadas em Pernambuco entre os dias 7 e 8 de fevereiro, comparado ao mesmo período no ano passado (22 e 23 de fevereiro). O estado da Bahia registrou alta de 15,6% em relação ao ano passado. Entre os principais setores se destacam locação de automóveis, com acréscimo de 88,3%, comércio varejista de artigos de papelaria, com 28,9%, seguido por supermercados, que trouxe um crescimento de 25,7%, e calçados, com 23,6%. Hotéis e serviços de turismo também tiveram bons números no estado, com 14,7%.

Economia Circular

A Solar Coca-Cola renovou a parceria com o Camarote Expresso 2222 pelo quarto ano seguido. Por meio do projeto Recicla Solar, a fabricante vai comprar todos os resíduos coletados no espaço. A meta é superar a quantidade de materiais reciclados em 2025, quando a parceria garantiu a destinação correta de 1,9 tonelada de resíduos. A Solar já atingiu 100% de neutralidade de PET na Bahia, reciclando o equivalente a todas as embalagens que comercializa no estado. Com mais de 19 mil toneladas de resíduos já processados em solo baiano e o apoio a 21 cooperativas locais, o Recicla Solar integra a gestão de resíduos ao desenvolvimento econômico regional, somando 62 mil toneladas coletadas em todo o país.

Baque

Com o recuo de 28,2% no volume embarcado, principalmente do setor agropecuário fruto de preços abaixo do esperado pelos produtores, as exportações baianas fecharam janeiro com vendas de US$ 607,9 milhões, menor valor para o mês desde 2018.

Mais recentes

Imagem - Tráfico à margem da folia: saiba quais facções cercam os circuitos do Carnaval

Tráfico à margem da folia: saiba quais facções cercam os circuitos do Carnaval
Imagem - Diagnóstico precoce do câncer de mama avança com IA, mas rastreamento segue insuficiente no Brasil

Diagnóstico precoce do câncer de mama avança com IA, mas rastreamento segue insuficiente no Brasil
Imagem - São João mais caro preocupa prefeitos e proposta de isenção de IPVA avança na Alba

São João mais caro preocupa prefeitos e proposta de isenção de IPVA avança na Alba

MAIS LIDAS

Imagem - Lateral que fracassou no Bahia é emprestado para clube europeu após temporada abaixo
01

Lateral que fracassou no Bahia é emprestado para clube europeu após temporada abaixo

Imagem - Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa na Barra (Circuito Dodô)
02

Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa na Barra (Circuito Dodô)

Imagem - Carnaval de Salvador 2026: confira a programação completa
03

Carnaval de Salvador 2026: confira a programação completa

Imagem - Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona
04

Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona