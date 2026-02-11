Acesse sua conta
Oh Polêmico cancela pipoca no circuito Barra/Ondina

Comunicado afirma que o trio escolhido não comporta a equipe do cantor

  Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 23:28

Oh Polêmico
Oh Polêmico Crédito: Reprodução/ Redes sociais

O cantor Oh Polêmico surpreendeu os fãs ao anunciar, nesta quarta-feira (11), véspera da abertura oficial do Carnaval de Salvador, o cancelamento da passagem pelo circuito Dodô (Barra/Ondina).

Em comunicado publicado nas redes sociais, a equipe informou que o desfile foi cancelado porque o trio elétrico contratado não tinha capacidade para comportar toda a estrutura da banda e da equipe técnica. A apresentação estava prevista para esta quinta-feira (12), primeiro dia da folia.

Oh Polêmico por Reprodução

“O artista lamenta profundamente o cancelamento e reafirma seu enorme respeito pelo público de Salvador. Cada fã que se programa, que espera e que acompanha seu trabalho merece consideração e transparência”, diz a publicação.

Este é o segundo cancelamento às vésperas do Carnaval. Durante a tarde, o cantor Edcity e o grupo Fantasmão também anunciaram que não se apresentariam no circuito Barra/Ondina na quinta-feira. Assim como no caso anterior, a justificativa foi a limitação estrutural do trio elétrico.

“O artista lamenta, pois seria a primeira apresentação no circuito do Carnaval soteropolitano após o retorno para a turnê especial de 20 anos de carreira do Fantasmão. Temos certeza de que nos veremos em breve! Fantasmas existem!”, informou o grupo.

Trio elétrico tombou no pré-Carnaval

No último sábado (7), o trio elétrico que conduzia a banda Pagod’art pelo circuito Orlando Tapajós (Ondina-Barra), durante o Furdunço 2026, tombou parcialmente.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a parte frontal do veículo inclinada. Mais de 15 pessoas estavam sobre o trio e aparecem abraçadas, tentando evitar quedas.

Segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur), o incidente foi causado por excesso de peso na parte frontal do equipamento. A apresentação foi suspensa após o ocorrido.

