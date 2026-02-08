SALVADOR

Vistoria revela o que causou problemas no trio de Pagod’art no Furdunço

Banda suspendeu apresentação após parte do trio ceder no circuito

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 10:14

Parte do trio da banda Pagod'art cedeu no meio da avenida Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Uma vistoria realizada pela Prefeitura de Salvador e Corpo de Bombeiros Militar da Bahia revelou o que fez com que parte do trio da banda Pagod’art cedesse durante a apresentação da banda no Furdunço, na tarde de sábado (7). Segundo divulgado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur), o problema foi o excesso de peso na parte frontal do equipamento.

De acordo com o relatório técnico, a superlotação comprometeu a estabilidade estrutural do trio elétrico e representou risco iminente à integridade física dos artistas, trabalhadores, usuários do equipamento e do público. A banda encerrou a apresentação logo no início do circuito Orlando Tapajós (Ondina-Barra) após o incidente.

Por conta do problema, a Sedur informou, em nota, que autuou a produtora e o proprietário do trio elétrico em que a banda se apresentava.

“A atuação da Prefeitura é sempre preventiva. Nossa ação foi necessária para proteger os foliões, os artistas e todos os trabalhadores envolvidos. Nosso compromisso é assegurar que os eventos aconteçam com alegria, mas, acima de tudo, com segurança”, explicou Sosthenes Macêdo, secretário de Desenvolvimento Urbano.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram que a parte frontal do trio aparece entortada. Mais de 15 pessoas estavam no espaço e se abraçaram para evitar quedas. O incidente causou tensão também em que acompanhava o trio na pipoca.

Além da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano participaram da vistoria a Defesa Civil de Salvador (Codesal), Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), Empresa Salvador Turismo (Saltur) e o Corpo de Bombeiros.