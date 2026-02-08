Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vistoria revela o que causou problemas no trio de Pagod’art no Furdunço

Banda suspendeu apresentação após parte do trio ceder no circuito

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 10:14

Parte do trio da banda Pagod'art cedeu no meio da avenida
Parte do trio da banda Pagod'art cedeu no meio da avenida Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Uma vistoria realizada pela Prefeitura de Salvador e Corpo de Bombeiros Militar da Bahia revelou o que fez com que parte do trio da banda Pagod’art cedesse durante a apresentação da banda no Furdunço, na tarde de sábado (7). Segundo divulgado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur), o problema foi o excesso de peso na parte frontal do equipamento. 

De acordo com o relatório técnico, a superlotação comprometeu a estabilidade estrutural do trio elétrico e representou risco iminente à integridade física dos artistas, trabalhadores, usuários do equipamento e do público. A banda encerrou a apresentação logo no início do circuito Orlando Tapajós (Ondina-Barra) após o incidente. 

Por conta do problema, a Sedur informou, em nota, que autuou a produtora e o proprietário do trio elétrico em que a banda se apresentava. 

Parte do trio da banda Pagod'art cedeu no Furdunço

Parte do trio da banda Pagod'art cedeu no meio da avenida por Reprodução/ Redes sociais
Parte do trio da banda Pagod'art cedeu no meio da avenida por Reprodução/ Redes sociais
Parte do trio da banda Pagod'art cedeu no meio da avenida por Reprodução/ Redes sociais
Parte do trio da banda Pagod'art cedeu no meio da avenida por Reprodução/ Redes sociais
Parte do trio da banda Pagod'art cedeu no meio da avenida por Reprodução/ Redes sociais
Comunicado da Pagod'art por Reprodução
1 de 6
Parte do trio da banda Pagod'art cedeu no meio da avenida por Reprodução/ Redes sociais

“A atuação da Prefeitura é sempre preventiva. Nossa ação foi necessária para proteger os foliões, os artistas e todos os trabalhadores envolvidos. Nosso compromisso é assegurar que os eventos aconteçam com alegria, mas, acima de tudo, com segurança”, explicou Sosthenes Macêdo, secretário de Desenvolvimento Urbano. 

Imagens que circulam nas redes sociais mostram que a parte frontal do trio aparece entortada. Mais de 15 pessoas estavam no espaço e se abraçaram para evitar quedas. O incidente causou tensão também em que acompanhava o trio na pipoca. 

Leia mais

Imagem - Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador

Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador

Imagem - Pagod’art suspende apresentação no Furdunço após parte do trio ceder na avenida

Pagod’art suspende apresentação no Furdunço após parte do trio ceder na avenida

Imagem - Mete dança, Raul! Bloco Marculino e Seus Belezas homenageia Raul Seixas no Furdunço

Mete dança, Raul! Bloco Marculino e Seus Belezas homenageia Raul Seixas no Furdunço

Além da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano participaram da vistoria a Defesa Civil de Salvador (Codesal), Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), Empresa Salvador Turismo (Saltur) e o Corpo de Bombeiros.

Em nota publicada no sábado (7), a banda falou sobre o ocorrido. "Durante a passagem da banda Pagod’art pelo Furdunço, realizado neste sábado (7), em Salvador, foi registrado um incidente no PA frontal do trio elétrico. Após avaliação técnica foi concluído que o desfile não teria continuidade até o Farol da Barra, como medida preventiva", publicou. 

Mais recentes

Imagem - Banho de Mar à Fantasia lota Ladeira da Preguiça neste domingo (8)

Banho de Mar à Fantasia lota Ladeira da Preguiça neste domingo (8)
Imagem - Foliões passam mal com calor e superlotação em bloco com Calvin Harris em SP

Foliões passam mal com calor e superlotação em bloco com Calvin Harris em SP
Imagem - Ivete viraliza ao ensinar foliões a acompanhar trio em São Paulo: 'Não vou cantar parada'

Ivete viraliza ao ensinar foliões a acompanhar trio em São Paulo: 'Não vou cantar parada'

MAIS LIDAS

Imagem - O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade
01

O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade

Imagem - Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador
02

Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador

Imagem - Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador
03

Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador

Imagem - Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens
04

Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens