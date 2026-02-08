VÍDEO

Ivete viraliza ao ensinar foliões a acompanhar trio em São Paulo: 'Não vou cantar parada'

Estreia da cantora em bloco de SP levou mais de 1,2 milhão de pessoas às ruas

Maysa Polcri

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 15:04

Ivete precisou parar a apresentação para guiar a multidão em SP Crédito: Reprodução/@tiaglopes

Não é exagero dizer que a estreia de Ivete Sangalo no pré-Carnaval de São Paulo foi apoteótica. A cantora baiana levou mais de 1,2 milhão de pessoas ao Parque Ibirapuera, onde comandou o bloco Quem Pede, Pede, no sábado (7). A passagem pela capital paulista também rendeu momentos irreverentes, com Ivete ensinando os foliões a acompanhar o trio elétrico.

A cantora precisou parar a apresentação algumas vezes, quando os foliões enfrentaram momentos de aperto. Ivete, então, precisou guiar o público e orientar que eles continuassem andando mesmo quando o trio parasse, para evitar maiores aglomerações.

Ivete comanda bloco de rua em São Paulo 1 de 6

"Quando eu paro o trio, vocês também param juntos. A gente tem que ir andando. Eu vou levar o trio agora a alguns metros, ok? Vamos levar o trio, devagarzinho", disse Ivete aos foliões.

Durante conversa com o público, a cantora chegou a dizer que não iria cantar parada. "Não vou cantar a parada não, minha irmã. A gente tem que ir para aquela praça, minha irmã. Parada eu não vou cantar, não, ou vocês vão se apertar aí", completou.

A concentração teve início às 8 horas e o show começou cerca de uma hora depois. A folia contou ainda com a participação de Pabllo Vittar, que dividiu o trio com Ivete.

Em um dos momentos de destaque, Ivete e Pabllo embalaram o público ao som de “Vampirinha”, novo sucesso da baiana e aposta para a música do Carnaval de 2026. Um trecho da apresentação foi compartilhado no perfil da cantora nas redes sociais. “As vampiras estão soltas em São Paulo”, brincou Ivete na legenda da publicação.