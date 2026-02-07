O MUNDO VAI

Estreia de Ivete em bloco de SP leva mais de 1,2 milhão de pessoas às ruas

Circuito do Ibirapuera ficou lotado durante a primeira passagem da baiana pelo pré-carnaval paulista

Elaine Sanoli

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 19:08

Ivete Sangalo em São Paulo Crédito: Bleia Campos

Arrastando mais de 1,2 milhão de pessoas às ruas com o bloco Quem Pede, Pede, Ivete Sangalo estreou no pré-carnaval paulista. A cantora baiana comandou o desfile neste sábado (7), no circuito do Ibirapuera, na Avenida Pedro Álvares Cabral. A folia contou ainda com a participação de Pabllo Vittar, que dividiu o palco com Veveta.

Em um dos momentos de destaque, Ivete e Pabllo embalaram o público ao som de “Vampirinha”, novo sucesso de Mainha e aposta para a música do Carnaval de 2026. Um trecho da apresentação foi compartilhado no perfil da cantora nas redes sociais. “As vampiras estão soltas em São Paulo”, brincou Ivete na legenda da publicação.

Segundo a artista, participar do carnaval de rua é uma forma de retribuir o carinho recebido dos paulistanos. "São Paulo me abraça desde o começo da minha carreira. Estou muito feliz de estar aqui. É uma cidade que desde sempre me acolheu", expressou em entrevista ao portal G1, momentos antes da apresentação.