Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Estreia de Ivete em bloco de SP leva mais de 1,2 milhão de pessoas às ruas

Circuito do Ibirapuera ficou lotado durante a primeira passagem da baiana pelo pré-carnaval paulista

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 19:08

Ivete Sangalo em São Paulo
Ivete Sangalo em São Paulo Crédito: Bleia Campos

Arrastando mais de 1,2 milhão de pessoas às ruas com o bloco Quem Pede, Pede, Ivete Sangalo estreou no pré-carnaval paulista. A cantora baiana comandou o desfile neste sábado (7), no circuito do Ibirapuera, na Avenida Pedro Álvares Cabral. A folia contou ainda com a participação de Pabllo Vittar, que dividiu o palco com Veveta.

Em um dos momentos de destaque, Ivete e Pabllo embalaram o público ao som de “Vampirinha”, novo sucesso de Mainha e aposta para a música do Carnaval de 2026. Um trecho da apresentação foi compartilhado no perfil da cantora nas redes sociais. “As vampiras estão soltas em São Paulo”, brincou Ivete na legenda da publicação.

Segundo a artista, participar do carnaval de rua é uma forma de retribuir o carinho recebido dos paulistanos. "São Paulo me abraça desde o começo da minha carreira. Estou muito feliz de estar aqui. É uma cidade que desde sempre me acolheu", expressou em entrevista ao portal G1, momentos antes da apresentação.

Ivete comanda bloco de rua em São Paulo

Ivete Sangalo no pré-Carnaval de São Paulo por Van Campos/AgNews
Ivete Sangalo no pré-Carnaval de São Paulo por Van Campos/AgNews
Ivete Sangalo no pré-Carnaval de São Paulo por Van Campos/AgNews
Ivete Sangalo no pré-Carnaval de São Paulo por Van Campos/AgNews
Ivete Sangalo no pré-Carnaval de São Paulo por Van Campos/AgNews
Ivete Sangalo levou multidão pra rua em São Paulo por Van Campos/AgNews
1 de 6
Ivete Sangalo no pré-Carnaval de São Paulo por Van Campos/AgNews

Mais recentes

Imagem - Talento baiano, DJ Pedro Chamusca abre apresentação de Ivete no Pré-Carnaval de São Paulo

Talento baiano, DJ Pedro Chamusca abre apresentação de Ivete no Pré-Carnaval de São Paulo
Imagem - Morre aos 77 anos Fred Smith, baixista do Television e nome marcante do punk

Morre aos 77 anos Fred Smith, baixista do Television e nome marcante do punk
Imagem - Semana do Cinema tem ingressos de R$ 10

Semana do Cinema tem ingressos de R$ 10

MAIS LIDAS

Imagem - O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade
01

O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade

Imagem - Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador
02

Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador

Imagem - Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador
03

Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador

Imagem - Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens
04

Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens