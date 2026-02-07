ASSISTA

Vídeo mostra aluno imobilizado após matar professora de Direito em faculdade

Estudante foi preso em flagrante nesta sexta (6)



Elaine Sanoli

Carol Neves

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 14:35

Juliana Santiago foi morta por João Júnior Crédito: Reprodução

O estudante João Cândido da Costa Junior, de 24 anos, foi preso em flagrante na noite desta sexta-feira (6) após esfaquear a professora de Direito Juliana Santiago, de 41 anos. O crime ocorreu dentro de uma sala de aula do Centro Universitário Aparício Carvalho (Fimca), instituição privada localizada em Porto Velho (RO). Ele confessou o crime à polícia.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, João aparece deitado no chão, sendo contido e imobilizado por estudantes. Em depoimento, ele relatou que os dois estavam sozinhos em uma sala, conversando após o fim das aulas, quando teria sido tomado por um forte acesso de raiva e atacado a professora com golpes de faca, segundo apurado pelo portal G1.

O estudante contou ainda que manteve um relacionamento amoroso com a docente por cerca de três meses e que passou a se sentir “emocionalmente abalado” ao perceber o distanciamento da vítima. Segundo ele, a situação se agravou ao descobrir que Juliana pretendia retomar o relacionamento com o ex-marido.

🚨 Professora universitária é assassinada por aluno em faculdade de Rondônia



A professora do curso de Direito do Centro Universitário Aparício Carvalho (Fimca), Juliana Santiago, morreu na noite dessa sexta-feira, 6, após ser esfaqueada dentro da instituição em Porto Velho (RO)… pic.twitter.com/pVUZPjWgCm — Cenarium (@cenariumam) February 7, 2026

Em outro vídeo, é possível ver rastros de sangue em uma das salas da instituição. A professora foi atingida por facadas na região do tórax. A faca utilizada no ataque foi encontrada no local e recolhida pelos policiais.

Após o crime, o estudante tentou deixar o prédio, mas foi perseguido e imobilizado por um aluno que também é policial militar. Ele afirmou ter ouvido gritos e barulho de cadeiras quebrando em uma sala próxima e, ao verificar o que ocorria, encontrou a professora ferida e o suspeito tentando fugir. O policial conseguiu contê-lo até a chegada da polícia.

Juliana aparece viva nas imagens, sendo carregada por alunos. Ela foi socorrida e levada ao Hospital João Paulo II, mas não resistiu aos ferimentos.