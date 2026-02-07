Acesse sua conta
Pix volta ao normal após duas horas de instabilidade em diferentes bancos

De acordo com dados do Downdetector, houve aumento na incidência de queixas das 11h às 13h30

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 16:07

Pix se consolida como o meio de pagamento mais utilizado pelos brasileiros (Imagem: Diego Thomazini | Shutterstock)
Pix  Crédito: Diego Thomazini | Shutterstock

Após reclamações de clientes de diversas instituições financeiras, como Nubank, Itaú, Santander e Inter, neste sábado (7), o Pix voltou ao normal por volta das 13h30.

O PIX é o modo de pagamento preferido no Brasil

De acordo com dados do Downdetector, que monitora o funcionamento de serviços on-line, houve um aumento na incidência de queixas sobre o funcionamento do Pix a partir das 11h (pelo horário de Brasília).

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio*

