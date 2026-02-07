Pix volta ao normal após duas horas de instabilidade em diferentes bancos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 16:07
Após reclamações de clientes de diversas instituições financeiras, como Nubank, Itaú, Santander e Inter, neste sábado (7), o Pix voltou ao normal por volta das 13h30.
O PIX é o modo de pagamento preferido no Brasil
De acordo com dados do Downdetector, que monitora o funcionamento de serviços on-line, houve um aumento na incidência de queixas sobre o funcionamento do Pix a partir das 11h (pelo horário de Brasília).