ECONOMIA

Pix volta ao normal após duas horas de instabilidade em diferentes bancos

De acordo com dados do Downdetector, houve aumento na incidência de queixas das 11h às 13h30

Metrópoles

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 16:07

Pix Crédito: Diego Thomazini | Shutterstock

Após reclamações de clientes de diversas instituições financeiras, como Nubank, Itaú, Santander e Inter, neste sábado (7), o Pix voltou ao normal por volta das 13h30.

O PIX é o modo de pagamento preferido no Brasil 1 de 3