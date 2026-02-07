Acesse sua conta
Capitão da PM é preso por suspeita de negociação com membros do CV

Alessander Ribeiro Estrella Rosa está preso no 20º Batalhão da Polícia Militar, em Mesquita, na Baixada Fluminense

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli
  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Elaine Sanoli

  • Agência Brasil

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 15:34

Capitão da PM Alessander Ribeiro Estrella Rosa
Capitão da PM Alessander Ribeiro Estrella Rosa Crédito: Reprodução

Foi preso na tarde desta sexta-feira (6) um capitão da Polícia Militar do Rio de Janeiro, suspeito de envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho.

Segundo informações do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), o capitão Alessander Ribeiro Estrella Rosa é investigado por participação em negociações com a facção.

Ele já havia sido preso anteriormente, mas teve um pedido de habeas corpus concedido pela Justiça. No entanto, de acordo com as investigações do MPRJ, mesmo em liberdade, Alessander teria continuado a manter contato com integrantes da facção, incluindo traficantes considerados de alta periculosidade. A conduta, segundo o órgão, colocou em risco a ordem pública, bem como a hierarquia e a disciplina militar, o que fundamentou o novo pedido de prisão.

Além da prisão preventiva, o MPRJ solicitou medidas de busca e apreensão e a quebra do sigilo de dados telefônicos e telemáticos, com o objetivo de aprofundar a apuração dos fatos e preservar a produção de provas. As medidas foram autorizadas pela Justiça.

Alessander está preso no 20º Batalhão da Polícia Militar, em Mesquita, na Baixada Fluminense.

