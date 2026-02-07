Acesse sua conta
Morre em hospital adolescente agredido por piloto em briga por chiclete

Jovem sofreu traumatismo craniano e chegou a ter parada cardiorrespiratória

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 13:11

Rodrigo Castanheira morreu após agressão
Rodrigo Castanheira morreu após agressão Crédito: Reprodução

O adolescente Rodrigo Castanheira, de 16 anos, morreu neste sábado (7) após passar 16 dias internado em estado gravíssimo em um hospital particular de Águas Claras, no Distrito Federal.

O jovem estava em coma induzido desde a madrugada de 23 de janeiro, quando foi agredido durante uma briga na entrada de um condomínio em Vicente Pires. Durante o ataque, ele bateu a cabeça na porta de um carro, sofreu traumatismo craniano e chegou a ter uma parada cardiorrespiratória de cerca de 12 minutos.

Piloto é acusado de agredir adolescente

Pedro Turra por Reprodução
Pedro Turra por Reprodução
Briga deixou adolescente ferido por Reprodução
Pedro Turra por Reprodução
Pedro Turra por Reprodução
Pedro Turra por Reprodução
1 de 6
Pedro Turra por Reprodução

O piloto e empresário Pedro Arthur Turra Basso, de 19 anos, apontado como autor das agressões, cumpre prisão preventiva no Centro de Detenção Provisória da Papuda desde 2 de fevereiro. Na sexta-feira (6), o Superior Tribunal de Justiça negou um pedido de habeas corpus apresentado pela defesa.

Turra está em cela individual após relatar ameaças de outros presos e de policiais penais. O desembargador Diaulas Ribeiro afirmou que a medida busca garantir a integridade física do investigado, embora ele não tenha direito a cela especial.

