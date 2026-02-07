Morre em hospital adolescente agredido por piloto em briga por chiclete

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 13:11
O adolescente Rodrigo Castanheira, de 16 anos, morreu neste sábado (7) após passar 16 dias internado em estado gravíssimo em um hospital particular de Águas Claras, no Distrito Federal.
O jovem estava em coma induzido desde a madrugada de 23 de janeiro, quando foi agredido durante uma briga na entrada de um condomínio em Vicente Pires. Durante o ataque, ele bateu a cabeça na porta de um carro, sofreu traumatismo craniano e chegou a ter uma parada cardiorrespiratória de cerca de 12 minutos.
Piloto é acusado de agredir adolescente
O piloto e empresário Pedro Arthur Turra Basso, de 19 anos, apontado como autor das agressões, cumpre prisão preventiva no Centro de Detenção Provisória da Papuda desde 2 de fevereiro. Na sexta-feira (6), o Superior Tribunal de Justiça negou um pedido de habeas corpus apresentado pela defesa.
Turra está em cela individual após relatar ameaças de outros presos e de policiais penais. O desembargador Diaulas Ribeiro afirmou que a medida busca garantir a integridade física do investigado, embora ele não tenha direito a cela especial.
A confusão entre Rodrigo e Pedro teria começado após uma brincadeira em que o piloto jogou um chiclete mascado na direção de outra pessoa. Além desse caso, a Polícia Civil investiga o suspeito por outros episódios de agressão e por denúncia de ter forçado uma menor de idade a ingerir bebida alcoólica.